Сегодня, 15 октября, проходит заседание СНБО, несмотря на выходной день. Предварительно известно, что члены Совбеза рассматривали нарастающий энергетический кризис в Украине.

Газ дорогой, продолжает рост и непонятно, хватит ли его на зиму. В случае же, если ноябрь, зимние месяцы и март власти закроют, под вопросом остаются весна и лето. Не менее тяжелая ситуация с углем: на крупных электростанциях его осталось на несколько дней. Где закупать топливо непонятно: в мире тоже тотальный дефицит и подорожание.

В связи с этим Банковая может запустить некие "чрезвычайные" меры. Для общественности Алексей Данилов объяснят их тяжелым положением в энергетике, а в реальности они станут способом передела рынка энергоносителей в пользу узкого круга близких к Зеленскому лиц.

Еще две вероятные темы для обсуждения на Совбезе - проблемы контрабанды и использования недр страны. Не исключено и то, что Банковая внедрит очередные незаконные санкции против украинцев.

"Страна" рассказывает о том, что было принято на сегодняшнем СНБО, и делает выводы. Материал обновляется.

Прямая трансляция брифинга по итогам СНБО

20:32 Нового члена СНБО Стефанчука, который пришел на место Разумкова, быстро ввели в курс дела и сегодняшнее заседание СНБО было для него дебютным.

"У него есть опыт, мы с ним раньше общались и работали. Я могу сказать, что сложного в заседаниях ничего нет. У человека есть высшее юридическое образование. Это человек, который разбирается в законодательстве, поэтому он с места - сразу в работу. И принимал сегодня участие как и все члены СНБО", - сказал Данилов.

20:31 Интересно, что СНБО сегодня ничего не решил по срыву отопительного сезона и ценам на газ. Хотя все ожидали, что этот вопрос будет одним из главных.

Данилов заявил, что решения здесь будут приниматься "в случае необходимости".

То есть сейчас, когда в бюджетных учреждениях и домовладениях не топят - необходимости никакой нет.

При этом "есть вопросы с углем", признал секретарь СНБО. Но, видимо, этот вопрос внимания президента не заслуживает.

20:30 Конкретных дат общенационального локдауна Данилов не сказал, поддержав необходимость вакцинации и отметив масштабную программу антивакцинаторов, которая есть в стране.

"Каждый день люди отправляются на кладбище, это результат этой антиковидной пропаганды. Это очень опасная вещь. Тот маленький процент вакцинированных довольно спокойно переносит эту болезнь, но этот процент крайне мал. Пик пандемии придет в конце этого месяца. В период с 20 по 30 октября по 4-5 ноября", - сказал Данилов.

Он отметил, что у властей есть четкое понимание того, сколько коек-мест может понадобиться.

"Это порядка 50-52 тысяч лиц могут находиться в пиковый период в больницах. Это вызов для нашей медицинской системы, с учетом Дельта-[штамма], когда падает уровень кислорода и его тяжело поднимать...", - добавил он.

20:28 На вопрос про расследование Pandora Papers и офшоры Зеленского Данилов ответил, что четких доказательств "отмывания" средств не было.

"Обсуждали ли вопросы на СНБО и может ли президент, например, против себя или против г-на Коломойского ввести санкции, если будет доказано преступление?", - стоял вопрос журналиста.

"Тут позиция моя достаточно простая. Когда говорят и акцентируют, что это есть "отмывание средств", у нас должно быть понимание, что это должен быть доказанный факт. То, что касается вообще работы нашей банковской системы, в целом скажем, ситуаций, связанных с этими вопросами, мы настаиваем на том, что это должно быть абсолютно прозрачная для всех понятная ситуация и если кто-то нарушил законодательство, он должен за это отвечать. А ключевая фраза тут "нарушил законодательство". Смотрите, когда начинают много про все эти офшоры говорить, то я хочу сказать, что сегодня, имея доклад, кстати, именно по недрам, нам господин Опимах (глава Госслужбы геологии и недр Украины Роман Опимах - Ред.) проинформировал, сколько компаний на сегодня находятся в офшорных юрисдикциях и имеют лицензии. Я думаю, что это будет предметом обсуждения на следующих заседаниях СНБО. То, что касается господина Коломойского, я свою позицию уже озвучил, если кто-то считает, что господин Коломойский мог где-то из национального банка что-то там делать, то я так не считаю. И поэтому кроме господина Коломойского нужно спрашивать тех людей, которые были, скажем так, к этому причастны. Потому что Нацбанк как раз орган, который должен был это все контролировать. И если все было по закону, то тут не о чем говорить. Если были нарушения, ну, будем смотреть", - ответил Данилов.

20:23 Также санкции ввели против компании Mere - ритейлера, который работает на рынке Украины.

Это проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска - Сергею и Андрею Шнайдерам.

20:22 Вопросы по газу и отопительному сезону не рассматривались.

"У нас есть 18,7 млрд м. куб газа в хранилищах, поэтому я никаких действий не делал, но вопрос стоит остро и на ближайших заседаниях этот вопрос может быть предметом рассмотрения во избежание форс-мажоров в этой плоскости", - сказал Данилов.

20:19 Данилов намекнул, что министр экологии Абрамовский может потерять должность, если не будет выполнять распоряжения президента.

То есть слухи о его скорой отставке имеют основания.

20:17 При обсуждении вопросов контрабанды были приглашены руководители Одесской таможни. На 47 млрд были увеличены поступления в бюджет. Но люди, которые находятся под санкциями, окончательно свою деятельность не прекратили. Поэтому президент Зеленский предложил дополнительно собраться на следующей неделе, чтобы урегулировать вопросы по украинской таможне.

20:14 Продолжается работа в отношении криминальных авторитетов и воров в законе. Из 17 воров в законе, которые были под санкциями СНБО, на сегодняшний день никто не находится на свободе. Часть покинула территорию Украины, другая часть находится в СИЗО.

20:12 Глава МВД Монастырский на СНБО сделал доклад, как выполняются санкции по контрабандистам и ворам в законе.

Данилов заявил, что по 108 фигурантам этих списков были допущены ошибки, за что 8 людей, которые оформляли списки, были уволены, а двое были понижены в иерархии министерства.

То есть намекнул, что экс-глава МВД Арсен Аваков плохо составлял списки.

В соцсети уже обсуждают неразборчивый доклад самого Данилова, из которого неясно, кто фигуранты санкционных списков и кого понизили в должностях при министерстве.

"Данилов заявил, что по 108 фигурантам санкционных списков "контрабандистов" и "воров в законе" были допущены ошибки, за что 8 людей, которые оформляли списки, были уволены, а двое были понижены в иерархии министерства".

На самом деле из-за неважной дикции Данилова журналисты не расслышали начало фразы: «Но после того, как прошла серия содержательных встреч в Офисе президента с участниками списков, выяснилось, что по 108 фигурантам…". Так все становится на свои места", - иронизирует депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

20:08 Также на СНБО рассматривали вопрос недр. Решили "усилить контроль".

Данилов сказал, что СБУ будет разбираться, как 23 компании получили в Украине лицензии на добычу углеводородов. "Открыто уголовное дело", - проинформировал секретарь.

Он также заявил, что от двух лицензий отказалась семья Злочевских, но остальные пока не торопятся этого делать.

С 1 ноября заработает портал на базе СНБО, и там покажут все 3044 компании, которые получили лицензии на полезные ископаемые в Украине.

20:01 О результатах заседания СНБО рассказал Данилов.

Первый вопрос - утвердили первый в истории "План обороны Украины", над которым работали 2 года. Там прописываются основы в том числе территориальной обороны.

Второй вопрос - "Стратегия биобезопасности", которая касается пандемии коронавируса. Подробностей Данилов не привел.

Третий вопрос СНБО - информационная безопасность. О ней докладывал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Четвертый вопрос - персональные санкции в отношении людей, которые принимали участие в голосовании в Госдуму РФ и обеспечивали организацию проведения выборов на территории Донбасса и Крыма. Всего 237 человек.

Пятый вопрос - доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой. Всего было 1600 таких дел с 2014 года. 400 человек было в розыске. Сколько из них в судах Данилов не сказал, уточнив только, что там "большое количество".

Упомянул в этом контексте дело Медведчука. И напомнил, что в уголовном деле есть бывший президент Украины и глава НБУ. То есть Порошенко и Гонтарева.

19:57 Пресс-секретарь президента не подтвердил официально пока никаких намерений по встречам в Нормандском формате. В том числе на уровне министров иностранных дел.

19:56 Задержка брифинга связана с организационными вопросами. По словам Никифорова, на Зеленского и участников делегации хорошее впечатление произвел проект "Новое село" - современное модульное здание (в котором была бы почта, отделение полиции, культурное и общественное пространство). Пока такой центр есть в селе Шульгинка.

19:53 К журналистам вышел спикер Офиса президента Сергей Никифоров. Он рассказал, что президент Зеленский приехал на заседание СНБО буквально из аэропорта "Борисполь". У него была двухдневная рабочая поездка в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, посвященная Дню защитников и защитниц Украины. И он летел туда уже с подписанным указом о погашении задолженности и премировании военных.

19:45 Брифинг СНБО перенесли на 20:00, на полтора часа позже от изначально запланированного времени.

"Брифинг СНБО задерживается уже на час. Уж полночь близится, а Путина всё нет, как говорится.

Цену попадания/исключения из санкционного списка сложить не могут?

Или лимит на операции по приватовским картам у всех закончился?", - иронизирует журналист Юрий Ткачев.