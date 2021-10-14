На пятницу, 15 октября, Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, хотя это и будет выходной день. Весьма вероятно, что оно будет посвящено нарастающему энергетическому кризису в Украине.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отметил канал, сейчас ситуация очень плохая по всем фронтам: газ дорогой и непонятно до конца, хватит ли его на зиму (а если и хватит, то где брать на весну и лето). Огромнейшая проблема и с углем: на крупных электростанциях его осталось буквально на несколько дней. И где его закупать - непонятно. В мире тоже тотальный его дефицит, а цены взлетели выше 200 долларов за тонну - это исторический рекорд.

Такая критическая ситуация может стать поводом для Банковой для внедрения неких "чрезвычайных" мер, которые для общественности объяснят тяжелым положением в энергетике, а в реальности они станут способом передела рынка энергоносителей в пользу узкого круга близких к Зеленскому лиц, пишет канал.

Пристрелка уже идет. 13 октября глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия высказал идею обязать частные украинские газодобывающие компании продавать газ по фиксированным ценам с минимальной наценкой к себестоимости. И это только одна из идей. На самом деле их может быть больше. Не исключено, что о них мы как раз и услышим после завтрашнего заседания СНБО.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Арахамия предложил продажи газа с минимальной наценкой. То есть отменить рыночные цены для частников.

Мы также рассказывали, как в Европе газовый кризис взвинтил цены на уголь.