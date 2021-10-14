В пятницу, 15 октября, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Совет соберется в 16:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Fаcebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 в 16:00 в г. Киев заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - сказано в сообщении.

Всех членов Совета нацбезопасности проинформировали о дате, месте и времени грядущего заседания.

Стоит отметить, что 15 октября в Украине - официальный выходной в честь Дня защитников и защитниц Украины, который отмечается днем ранее. 14-17 октября в Украине объявлены выходными днями.

Ранее Алексей Данилов заявлял, что на заседании СНБО планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.

Напомним, заседания СНБО традиционно проходят по пятницам и чаще всего заканчиваются введением новых санкций. Однако в прошлый раз СНБО собрался во вторник, 17 сентября. По итогам заседания ввели санкции в отношении 93 человек, семеро из них - офицеры ФСБ, которые имели отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.