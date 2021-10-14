Президент Владимир Зеленский, утром в четверг, 14 октября, поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины. Глава государства вспомнил всех, кто погиб "в борьбе за свободу и независимость нашей страны" и поблагодарил тех, кто воюет на Донбассе, "защищая родную землю от российского агрессора".

Соответствующее поздравление обнародовано на сайте Офиса президента Украины.

Публикуем полный текст поздравления.

"Поздравляю всех нас с Днем защитников и защитниц Украины.

Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества.

В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора.

От имени украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость украинского государства.

Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем будут вдохновлять нас на победу.

Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и мощной Украины.

Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине!".

Напомним, летом в 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие закон, согласно которому государственный праздник "День защитника Украины" теперь называется "Днем защитников и защитниц Украины". Вместе с тем, по случаю праздника, украинцев ожидают "длинные" выходные (с 14 по 17 октября включительно).

Ранее мы рассказывали, что украинские военные по случаю Дня защитников и защитниц получат премию в 2 500 гривен.