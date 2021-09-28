В октябре 2021 года в Украине ожидают "длинные" выходные в связи с празднованием Дня защитников и защитниц Украины.

Согласно обнародованному Кабинетом Министров списку официальных праздников в 2021 году, этот праздник приходится на четверг, 14 октября. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, тоже выходным днем. Таким образом, с 14 по 17 октября включительно жители нашей страны будут отдыхать.

В то же время, рабочий день в пятницу, 15 октября нужно будет отработать в субботу, 23 октября.

Всего в октябре-2021 из 31 календарного дня - 20 рабочих и 11 выходных.

Напомним, летом в 2021 году Владимир Зеленский ввел в действие закон, согласно которому государственный праздник "День защитника Украины" будет называться "Днем защитников и защитниц Украины".

Ранее мы рассказывали, что сколько будут отдыхать украинцы в 2022 году. В следующем году жителей нашей страны ждет четыре дополнительных выходных в честь праздников, но будет и две рабочие субботы, в которые нужно будет отработать часть выходных. Два раза жителей страны ждут серии из четырех выходных подряд - в честь 8 Марта и Дня Конституции.

Также, как писала "Страна", президент Владимир Зеленский анонсировал появление нового государственного праздника - Дня Украинской государственности. Предположительно он будет отмечаться в тот же день, что и День Крещения Руси - 28 июля и в этот день может быть назначен выходной.