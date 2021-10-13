В центре Киева, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, запланированы массовые мероприятия. Из-за их проведения некоторые автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Так, 14 октября будут возможные изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118 в связи с массовыми мероприятиями в центральной части города.

С 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов № 5, 7, 8 и 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

В случае запрета движение общественного транспорта будет организовано по следующим маршрутам:

Троллейбусы № 5, 7, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам.

Автобусы № 24 и 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - ул. Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;

Автобус № 118 от ст. метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского (в обратном направлении - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели) - просп. Победы, далее по действующим маршруту.

Напомним, 14 октября в Украине официальный выходной день, Покрова и день украинского казачества, день создания УПА и День защитников и защитниц Украины.

В Киеве накануне Дня защитников и защитниц 14 октября и непосредственно в день праздника планируют провести с десяток разнообразных мероприятий, большая часть из которых будет посвящена Дню создания Украинской повстанческой армии (УПА).

"Страна" рассказывает, чего ждать в Киеве от 14 октября.