В Киеве накануне Дня защитников и защитниц 14 октября и непосредственно в день праздника планируют провести с десяток разнообразных мероприятий, большая часть из которых будет посвящена Дню создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Об афише праздничный мероприятий пишут "Украинские новости" со ссылкой на администрацию КГГА, которая предоставила разрешение на проведение маршей, молебнов, велопробегов и ярмарок.

Так, 14 октября состоится Марш ко Дню защитника Украины, марш в память героев УПА на 3 тыс. человек и еще ряд мероприятий.

В частности, "Движение ветеранов Украины" проведет Марш ко Дню защитников Украины на 10 тыс. человек по маршруту парк Тараса Шевченко - ул. Шевченко - ул. Крещатик - Майдан Независимости с 16:00 до 18:00. ГО "Центр гуманитарных миссий" проведет второй ежегодный велопробег ко Дню защитников и защитниц Украины с 9:00 до 13:00 по маршруту Михайловская площадь - ул. Владимирская - ул. Крещатик - ул. Грушевского - Парковая дорога - ул. Лаврская - Музей истории Украины во Второй мировой войне. ГО "Правый сектор" проведет марш в честь праздника Покровы Богородицы в память героев Украинской повстанческой армии с 11:30 до 17:00. Заявленное количество участников - 3 тыс. человек, маршрут: памятник Тарасу Шевченко - бульвар Шевченко - ул. Крещатик - Майдан Незалежности. "Правый сектор" также проведет праздничное мероприятие на Андреевском спуске на 100 человек. ГС "Творческое патриотическое объединение "Музыкальный батальон" проведет торжественное открытие Памятного знака защитникам Украины, погибшим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в Куреневском парке (проспект Бандеры, 5). Благотворительный фонд "Армия СОС" проведет предметно-документальную выставку "На линии огня" на Михайловской площади. Киевская городская организация ВО "Свобода" проведет выставку-ярмарку на площади Ивана Франко. ГО "Всеукраинская организация "Интеллектуальная Украина" проведет Всеукраинский молитвенный майдан на Софийской площади с 13:00 до 15:00.

Также известно о том, что 13 октября Управление военной службы правопорядка ВСУ проведет показ современных образцов вооружения и технических сил безопасности и обороны на Михайловской площади и Владимирском проезде в Киеве. В связи с этим запланировано перекрытие движения 11-18 октября на ряде улиц.

Напомним, 14 октября в Украине официальный выходной день, Покрова и день украинского казачества, день создания УПА и День защитников и защитниц Украины. В связи с эпидемической ситуацией всем участникам марша рекомендуют пользоваться масками и дезинфицирующими средствами, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщала "Страна", во Львове 2022-й провозгласили годом УПА.

Напомним, что в Украине лозунг ОУН "Слава Украине – Героям слава" в 2018 году стал официальным в армии. Но на международном уровне вызывает скандалы: так, недавно УЕФА постановил убрать его с формы украинских футболистов на Евро-2020.