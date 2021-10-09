Ко Дню защитников и защитниц Украины в течение шести дней, с 12 по 18 октября, "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, в западном направлении назначили шесть дополнительных поездов. В частности:

№217/218 Киев-Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова - 14 и 17 октября);

№239/207 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель-Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№235/236 Киев-Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы-Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

В то же время два дополнительных поезда назначили в восточном направлении:

№254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);

№124/123 Киев – Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

Также четыре дополнительных дополнительных поезда назначено в южном направлении:

№298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября);

№204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);

№298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Три дополнительных поезда объединят города-миллионники:

№241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября);

№168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 окбяря, из Львова - 14 и 17 октября).

Помимо этого,"Укрзализныця" на праздничные дни назначает дополнительные рейсы следующих поездов:

№26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска),

№136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября)

продолжит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

Напомним, что официальные выходные в Украине продлятся с 14 по 17 октября включительно.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых составов, в том числе на новых маршрутах. Также было ускорено 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" начала продавать билеты через Viber и Telegram.