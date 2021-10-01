Начиная с пятницы, 1 октября, появился новый способ приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" - с помощью чат-ботов в мессендежерах Viber и Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

С помощью чат-ботов в мессенджерах можно приобрести билеты на любые поезда "УЗ", в том числе и на скоростные или региональные маршруты. Чаты доступны по ссылкам: Telegram и Viber.

В чат-ботах есть такие функции:

продажи и возврата билетов;

заказ питания;

отображение расписания движения;

информирование о прибытии, опоздание поезда, номер пути;

онлайн-табло.

Кроме того, есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.

Напомним, с 10 октября "Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей. Будет запущен маршрут "Киев - Перемышль".

Также "Страна" сообщала, что в октябре "Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кировоградскую область. Он будет курсировать три раза в неделю: по пятницам, воскресеньям и вторникам. Стоимость плацкартного билета будет примерно 170 грн, а билета в купе - примерно 430 грн.