"Укрзализныця" в начале октябре запустит новый поезд из Киева в Кировоградскую область. По данным компании, из столицы он будет ходить трижды в неделю: каждый вторник, пятницу и воскресенье.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №975/ 976 осуществит первый рейс 5 октября. Из Киева он будет выезжать в 14:41. В конечный пункт своего следования - город Гайворон - состав будет приезжать в 00:11 следующего дня.

В столицу из Кировоградской области поезд будет курсировать по понедельникам, средам и субботам. Время выезда из Гайворона - 01:10, прибытие в Киев - в 10:52.

Стоимость полного плацкартного билета на новый поезд составит около 170 грн, купейного - приблизительно 430 грн.

Поезд будет проезжать такие крупные станции: Козятин-1, Винница, Немиров, Семенки, Гайсин, Джулинка.

Напомним, "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" спустя полтора года возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. В конце августа снова начал курсировать поезд Одесса - Кишинев. Его движение приостанавливалось из-за пандемии коронавируса.

Также мы сообщали, что этим летом "Укрзализныця" запустила скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Тернополь, в них длительность маршрута составляет 6 часов.