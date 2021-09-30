"Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей с 10 октября, запуская по маршруту поезд "Киев - Перемышль". Поезд "Интерсити+" будет курсировать составом из вагонов производства Hyundai Rotem. Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

В сообщении указано, что билеты на поезд "Киев - Перемышль" будут доступны пассажирам уже с пятницы, 1 октября. Их можно будет приобрести как на сайте компании, так и в ее официальном чат-боте, а также в кассах вокзалов.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было полностью приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Минувшим летом "Укрзализныця начала постепенно восстанавливать международное сообщение.

Как сообщалось, 1 июля "Укрзализныця возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. А с 28 августа после полутора лет перерыва запустили поезда Одесса - Кишинев.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" заявила о чистом убытке почти в полтора миллиарда гривен.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки после обстрелов на Донбассе.