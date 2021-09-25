"Укрзализныця" 25 сентября изменила маршрут движения поездов из-за карстового провала на железнодорожном участке Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Принято решение, что поезд №118/117 Чернигов - Черновцы будет курсировать объездным путем - через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы", - сообщили в "Укрзализныце".

Так, из Черновцов можно выехать поездом №8/7 Черновцы - Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов. Также с 27 сентября поезд №118/117 Черновцы - Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

Посадка на станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы будет осуществляться на оперативно назначенный поезд №127/128 Ларга - Чернигов по ранее приобретенным билетам на поезд №117/118.

На станции Гречаны посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

А для пассажиров, отправляющихся из Тернополя и Залещиков, появилась еще одна возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что выезд из Черновцов рейсом №118/117 не будет 1 и 2 октября, а также 15 и 16 октября.

Выезда из Чернигова этим же рейсом не будет: 2 и 3 октября, а также 15 и 16 октября.

Напомним, в середине сентября "Укрзализныця" заявила о чистом убытке почти в полтора миллиарда гривен.

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