По информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа", некоторые депутаты возмущаются восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци.

"Я часто не согласен с Максом (Бужанским - Ред.), но здесь он прав на 100%. Сережа Лещенко наш ручной медиакиллер, но по факту - это человек, которого в нашей фракции многие тупо терпеть не могут. Он написал о Люде Буймистер, что ее нужно исключить из фракции за то, что проголосовала против законопроекта об олигархах. Кто он вообще такой, чтобы писать и указывать кого и когда нам исключать. Он человек с резиновым мнением: сегодня он нам дифирамбы поет, а завтра обратно к Петру побежит. В чате возмущаются, но походу он так и будет дальше получать свои 300 тысяч", - сообщил источник.

Напомним, бывшего журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко вернули в состав наблюдательного совета "Укрзализныци", где он ежемесячно получает сотни тысяч гривен зарплаты.

Еакануне стало известно о том, что полномочия члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко прекращены из-за истечения срока контракта.

Также мы писали о том, что Сергей Лещенко в 2021-м получил более 2 млн грн от "Укрзализныци" и более ста тысяч от Google Ireland Limited. То есть в месяц от "Укрзализныци" он получал более 200 тысяч гривен.