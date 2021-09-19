Сегодня, 19 сентября, поезд № 118 Черновцы - Киев изменил маршрут. Такое решение приняли в связи с обвалом грунта в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По информации отдела коммуникаций, работы по восстановлению земляного полотка продлятся не меньше 10 часов.

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов. Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь", – говорится в сообщении.

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга произошел обвал грунта . Фото: "Укрзализныця"

Также с маршрута не будет остановок на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны.

"Пассажиров с этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на час прибудет объездным маршрутом поезд №118", – уточнили в пресс-службе

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" в начале октябре запустит новый поезд из Киева в Кировоградскую область. По данным компании, из столицы он будет ходить трижды в неделю: каждый вторник, пятницу и воскресенье.

Кроме этого, летом "Укрзализныця" запустила скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Тернополь, в них длительность маршрута составляет 6 часов.