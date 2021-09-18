В Волынской области конь угодил копытом в промежуток между рельсовыми путями и бетонной плитой железнодорожного переезда. Спасатели освободили животное из ловушки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Тelegram-канале в субботу, 18 сентября.

Инцидент произошел в городе Рожище. Конь попал в отверстие между путями и бетонной плитой. Спасатели, при помощи гидравлических ножниц увеличили промежуток между рельсом и плитой и спасли попавшее в ловушку животное. Во время освобождения коня остановили движение электропоезда "Ковель-Луцк".

"Откуда только не приходится спасать животных нашим спасателям", - сказано в сообщении.

Напомним, летом в Харькове неравнодушные граждане спасли кота, который десять дней сидел в птичьем гнезде на высокой ели и не мог сам спуститься на землю, периодически животное мяукало.

Также сообщалось, что в прошлом году в Запорожье спасли собаку, которая долго просидела в заброшенной шахте. Пса освобождали команда местных зоозащитников и киевских спасателей в течении пятнадцати часов.