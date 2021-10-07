Компания "Укрзализныця", которая изменила маршрут поездов из-за провала на Буковине, ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых составов, в том числе на новых маршрутах. Также было ускорено 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.



Об этом представители компании сообщили во время пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Благодаря разработанным поездам областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой.

Вот список новых поездов:

Поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Ворохта. Этот маршрут будет длиннейшим по протяженности среди других существующих - 1756 км в пути следования поезда. При этом добраться из Мариуполя в Ворохту можно будет за 25 ч. 56 мин., обратно - за 27 ч. 24 мин. Время курсирования до Львова составит 21 час вместо 28 часов альтернативным рейсом. Поезд №5/6 дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья и Днепра с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней; Поезд № 39/40 Киев - Рахов; Поезд № 55/56 Киев – Яремче; Поезд № 57/58 Киев – Ясиня; Поезд № 59/60 Киев – Чоп; Поезд № 149/150 Полтава – Черновцы; Поезд № 52/51 Киев – Херсон; Поезд № 751/752 Киев – Херсон; Поезд № 76/75 Одесса – Рахов; Поезд № 134/133 Николаев – Черновцы; Поезд № 67/68 Мариуполь – Львов, который дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань); Поезд № 104/103 Киев – Мариуполь; Поезд № 112/111 Киев – Авдеевка; Поезд № 113/114 Львов – Бахмут. Дал новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом Поезд № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог; Поезд № 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут Поезд №43/44 Чернигов, Киев - Ивано-Франковск дал новые сообщения Чернигова и Киева с Моршином, Долиной, Калушем.

Согласно данным "Укзрализныци", с 2022 года ускорятся следующие поезда:

№13/14 Киев - Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно - на 2 ч. 40 мин. меньше); №77/78 Харьков - Мариуполь (из Харькова он будет следовать на 2 ч. 5 мин. быстрее, обратно - на 3 ч. 29 мин.); №84/83 Киев - Мариуполь (при следовании из Киева он проведёт в дороге на 2 ч. 13 мин. меньше, из Мариуполя - на 1 ч. 24 мин. меньше). №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и другие

Также улучшены графики прибытия/отправки нескольких других поездов. Так, поезд №113/114 сообщением Львов - Бахмут будет прибывать во Львов позже, что, кроме сообщения с Луцком, даст пассажирам дополнительный час сна.

Поезд №139/140 сообщением Киев - Каменец-Подольский будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:34 вместо 18:55, а прибывать в Киев в 05:30 вместо 04:47; №142/141 Мариуполь - Одесса будет отправляться из Мариуполя в 15:59 (вместо 20:20) и прибывать в Одессу в 12:36 (вместо 17:25), обратно будет отправляться в 14:25 (вместо 18:45) и прибывать в Мариуполь в 10:09 (вместо 15:32).

Как писала "Страна", "Укрзализныця" начала продавать билеты через Viber и Telegram.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей.