Укрзализныця в 2022 году выведет в график 19 поездов по новым маршрутам. Фото: ЦТС

Компания "Укрзализныця", которая изменила маршрут поездов из-за провала на Буковине, ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых составов, в том числе на новых маршрутах. Также было ускорено 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. 

Об этом представители компании сообщили во время пресс-конференции, сообщает "Интерфакс-Украина".

Благодаря разработанным поездам областные и региональные центры страны получили новые сообщения между собой.

Вот список новых поездов:

  1. Поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Ворохта. Этот маршрут будет длиннейшим по протяженности среди других существующих - 1756 км в пути следования поезда. При этом добраться из Мариуполя в Ворохту можно будет за 25 ч. 56 мин., обратно - за 27 ч. 24 мин. Время курсирования до Львова составит 21 час вместо 28 часов альтернативным рейсом. Поезд №5/6 дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья и Днепра с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней;  
  2. Поезд № 39/40 Киев - Рахов; 
  3. Поезд № 55/56 Киев  – Яремче;
  4. Поезд № 57/58 Киев – Ясиня;
  5. Поезд № 59/60 Киев – Чоп;
  6. Поезд № 149/150 Полтава – Черновцы;
  7. Поезд № 52/51 Киев – Херсон;
  8. Поезд № 751/752 Киев – Херсон;
  9. Поезд № 76/75 Одесса – Рахов;
  10. Поезд № 134/133 Николаев – Черновцы;
  11. Поезд № 67/68 Мариуполь – Львов, который дал новые сообщения Мариуполя, Запорожья, Днепра, Хмельницкого, Тернополя и Львова с Христиновкой (Умань);
  12. Поезд № 104/103 Киев – Мариуполь;
  13. Поезд № 112/111 Киев – Авдеевка;
  14. Поезд № 113/114 Львов – Бахмут. Дал новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом
  15. Поезд № 793/794 Харьков – Днепр, Кривой Рог;
  16. Поезд № 795/796 Днепр – Харьков, Бахмут
  17. Поезд №43/44 Чернигов, Киев - Ивано-Франковск дал новые сообщения Чернигова и Киева с Моршином, Долиной, Калушем.

Согласно данным "Укзрализныци", с 2022 года ускорятся следующие поезда:

  1. №13/14 Киев - Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 ч. 16 мин. меньше, обратно - на 2 ч. 40 мин. меньше);
  2. №77/78 Харьков - Мариуполь (из Харькова он будет следовать на 2 ч. 5 мин. быстрее, обратно - на 3 ч. 29 мин.);
  3. №84/83 Киев - Мариуполь (при следовании из Киева он проведёт в дороге на 2 ч. 13 мин. меньше, из Мариуполя - на 1 ч. 24 мин. меньше).
  4. №45/46 Ужгород - Лисичанск,
  5. №108/107 Одесса - Ужгород,
  6. №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский,
  7. №142/141 Мариуполь - Одесса,
  8. №145/146 Киев - Измаил,
  9. №250/249 Черновцы - Киев и другие

Также улучшены графики прибытия/отправки нескольких других поездов. Так, поезд №113/114 сообщением Львов - Бахмут будет прибывать во Львов позже, что, кроме сообщения с Луцком, даст пассажирам дополнительный час сна.

Поезд №139/140 сообщением Киев - Каменец-Подольский будет отправляться из Каменец-Подольского в 20:34 вместо 18:55, а прибывать в Киев в 05:30 вместо 04:47; №142/141 Мариуполь - Одесса будет отправляться из Мариуполя в 15:59 (вместо 20:20) и прибывать в Одессу в 12:36 (вместо 17:25), обратно будет отправляться в 14:25 (вместо 18:45) и прибывать в Мариуполь в 10:09 (вместо 15:32). 

Как писала "Страна", "Укрзализныця" начала продавать билеты через Viber и Telegram.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" возобновляет международное ж/д сообщение с Польшей.

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