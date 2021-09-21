"Укрзализныця" сообщила о завершении работ по восстановлению обвала земли, который произошел под железнодорожными путями на участке Новоселица - Мамалыга. Из-за сложившейся сложившейся ситуации пришлось изменить маршрут поезда.

Уже со вторника, 21 сентября, поезд №118 "Черновцы - Чернигов" снова начнет курсировать по привычному маршруту, сообщают в "Укрзализныце".

Также перевозчик уточняет, что для безопасности пассажиров сначала скорость поезда на участке Новоселица - Мамалыга будет ограничена до 25 км/ч.

Напомним, провал земли под железнодорожным полотном обнаружили в воскресенье, 19 сентября. Он образовался из-за размыва почвы. На участке остановили движение поездов и сразу же приступили к восстановительным работам.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" в начале октябре запустит новый поезд из Киева в Кировоградскую область. По данным компании, из столицы он будет ходить трижды в неделю: каждый вторник, пятницу и воскресенье.

Кроме этого, летом "Укрзализныця" запустила скоростные поезда "Интерсити" из Киева в Тернополь, в них длительность маршрута составляет 6 часов.