В Одессе во вторник, 14 сентября, поезд сбил мужчину, который пытался перебежать железнодорожные пути в неположенном месте.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Трагический инцидент произошел в первой половине дня на станции "Одесса - Застава-2". 41-летний мужчина пытался перейти железнодорожные пути там, где делать этого нельзя. В этот момент по ним ехал электропоезд. Машинист увидел человека, он посигналил ему и тут же попытался срочно остановить состав. Расстояние между поездом и пешеходом было слишком небольшим - остановиться не удалось.

В результате состав сбил мужчину, он получил смертельные травмы и погиб на месте аварии. На место ЧП вызвали полицию. Правоохранители расследуют дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой о несчастном случае.

Из-за происшествия в районе аварии образовалась длинная пробка.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно в поселке под Харьковом 15-летний велосипедист погиб под электричкой.

Также мы сообщали, что под Харковом поезд протаранил микроавтобус, водитель которого пытался проскочить ж/д переезд.