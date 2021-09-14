В Одессе начались совместные командно-штабные учения Украины и НАТО "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской миссии при Альянсе в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 14 сентября.

"В Одессе начались штабные учения НАТО-Украина "Нерушимая устойчивость". Более 150 представителей различных государственных органов Украины, международные эксперты и наблюдатели из НАТО и стран-партнеров обсудят гибридные угрозы в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Совета Национальной безопасности и обороны Украины, учения продлятся до конца недели. Они являются составной частью одобренного в апреле 2019 года в США решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе.

"Учения проводятся Кабинетом министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне", - сообщили в пресс-службе.

В качестве уели учений указано развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования за счет усиления межведомственной и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.

"К участию в учениях будут привлекаться органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторы энергетической и другой критической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 11 стран НАТО.

Также сообщалось, что в сентябре украинские моряки прибыли в США учиться управлять патрульными катерами Island.