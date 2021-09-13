На совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2021" впервые боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" были применены для выполнения одних задач вместе с людьми.

Видеозапись учений опубликовал Телеграм-канал "RT на русском".

Боевые беспилотные многофункциональные комплексы на гусеничном ходу "Уран-9" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии 3-5 километров. А робот "Нерехта", предназначенный для проведения разведки, корректировки огня и быстрой доставки боеприпасов, был задействован для огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений.

Роботы применяли в маневрах на полигоне Мулино в Нижегородской области. В них принимают участие около 20 тысяч человек, 5,6 тысяч единиц военной техники, около 160 танков и более 220 самолетов и вертолетов.

Всего в стратегических учениях Вооруженных сил России и Беларуси на девяти полигонах примут участие около 200 тысяч человек. Учения начались 10 сентября, а завершатся 16 числа.

Ранее "Страна" рассказывала о первом применении на этих учениях ударных боевых роботов "Платформа-М".

Также мы сообщали, что на тех же учениях псковские десантники впервые в своей истории сумели высадить личный состав и технику ночью, используя устройства инфракрасного видения.