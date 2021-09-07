Украинские моряки прибыли в американский город Балтимор для прохождения обучения по управлению и эксплуатации патрульных катеров Island.

Сообщение об этом появилось утром во вторник, 7 сентября, на сайте Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, моряки будут учиться непосредственно на патрульном катере, который готовят передать Украине. На судне сейчас заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, проходит плановая подготовка и техническое обслуживание.

По данным Минобороны, это уже пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории США.

Справка. В 2021 году США передадут дополнительно еще три катера береговой охраны, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона.

Ранее мы рассказывали, что военно-морские силы Украины получили собственный пункт базирования в самом большом порту Украины - "Южный".

Также писали, что моряки из Украины отправятся на учения с ВМС Турции. Маневры запланированы на конец 2021 года и пройдут в западной части Средиземного моря.