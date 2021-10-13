По случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечают в нашей стране 14 октября, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки Минобороны получат денежную премию в размере 2 500 гривен.

Соответствующее поручение подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает Ukrainian Military Pages.

По случаю праздника, как сказано в документе, военнослужащие, которые не имеют неснятых дисциплинарных взысканий получат премию на руки в размере 2 500 гривен.

Напомним, летом в 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие закон, согласно которому государственный праздник "День защитника Украины" будет называться "Днем защитников и защитниц Украины". Вместе с тем, по случаю праздника, украинцев ожидают "длинные" выходные (с 14 по 17 октября включительно).

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Вооруженных силах Украины начали регулярно задерживать доплаты личному составу. По словам офицеров и солдат, в подразделениях последние три месяца практически прекращены выплаты надбавок. В финансовых отделах и бухгалтериях частей возмущенным военнослужащим объясняют это задержками перевода денег из Минобороны в части. В некоторых бригадах военные не могут получить свои деньги уже более трех месяцев.