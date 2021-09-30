В Вооруженных силах Украины начали регулярно задерживать доплаты личному составу. Об этом "Стране" рассказали сами военные.

По словам офицеров и солдат, в подразделениях последние три месяца практически прекращены выплаты надбавок. В финансовых отделах и бухгалтериях частей возмущенным военнослужащим объясняют это задержками перевода денег из Минобороны в части. В некоторых бригадах военные не могут получить свои деньги уже более трех месяцев.

"В нашей части даже очередь есть на получение отпускных. Их не получили даже те, кто отгулял отпуск еще три месяца назад. Я был в очереди 63-м, сейчас меня вообще отодвинули на сотню очередников назад", - пожаловался майор В.

"Тормознули по неизвестным причинам почти все надбавки, кроме боевых - за службу в ООС. Нам не выплатили "полигонную" надбавку, это на минуточку по 5600 гривен в месяц. Тем, кто подписал первый контракт, не выплатили подъемные, оздоровительные надбавки. Бойцам нечем платить за аренду жилья, многие съезжают с квартир и переезжают жить в казармы. Мотивации оставаться на новый контракт почти ни у кого нет. Зарплаты платят, но тоже с задержками и скрипом, с задержкой в неделю - две", - рассказал Стране сержант В.

Впрочем, многие из военных, которые вернулись с ротации в ООС, жалуются и на задержку выплат боевой надбавки.

"Мне и моим сослуживцам не заплатили и боевых. Вернулись с ротации, ждем уже месяц, командование кормит "завтраками", обещая выплатить надбавку со дня на день. И ссылаются на какие-то проблемы с финансированием. В итоге многие мои товарищи, которые планировали подписывать вторые контракты, решили уходить на гражданку. Настроение ниже плинтуса. Генералы трезвонят, мол если нападут россияне, то ВСУ будет сражаться за родную землю с остервенением. Если так и дальше будут тормозить с выплатой денег, то у генералов армии не останется, будут сами сражаться", - утверждает старший лейтенант К.

Также военные отмечают, что в подразделениях в последние две недели перестали давать очередные отпуска. Командиры ссылаются на некие указания начальства о "режиме боеготовности и повышенной угрозе войны".

"Уже несколько случаев в моем подразделении было, когда отказали офицерам в отпуске. Ссылаются на угрожающую военную ситуацию", - говорит один из офицеров ВСУ.

Напомним, на днях в Офисе омбудсмена сообщили, что украинским военнослужащим задолжали уже около полутора миллиардов гривень, большая часть из которых - выплаты на оздоровление. Также было остановлено финансирование "боевых выплат" военным, которые выполняют задачи в зоне ООС на Донбассе.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине продолжают расти долги по зарплатам.