В Украине заявили о грубом нарушении над Черным морем порядка использования воздушного пространства российскими военными летчиками во время учений ВСУ.

Об этом 24 сентября сообщило в Фейсбуке Командование воздушных сил ВСУ.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", - заявили в пресс-службе командования.

В ВСУ обвинили российское руководство в очередной "демонстрации своего истинного лица".

В ВСУ часто заявляют о провокациях россиян. Так, весной в штабе ООС предупредили о подготовке глобальных провокаций на Пасху.

Также практически все обстрелы на Донбассе в ВСУ списывают на провокации российской стороны.