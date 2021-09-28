Украина юридически выходит из соглашения о перемирии на Донбассе, которое заключили прошлым летом.

Оно продержалось ровно три месяца, а потом снова начались обстрелы. Но тем не менее, формально обе стороны заявляли, что из перемирия не выходят.

Но сегодня подтвердилась информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму соглашений: запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием.

Разбирались, что это значит для Донбасса и почему это решили сделать через год после фактического срыва перемирия.

Можно стрелять в ответ, вернули снайперов

На прошлой неделе вышло и осталось почти незамеченным интервью командующего "Радио Свобода". В нем он заявил, что украинским солдатам на Донбассе разрешается открывать огонь без предупреждения высокого начальства.

На вопрос журналиста, есть ли запрет из Киева стрелять в ответ, главком ответил отрицательно.

"Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.

У него специально уточнили: нужно ли получать одобрение из Киева на открытие огня? "Совсем нет", - ответил командующий. Также он заявил, что на передовую вернули все контрснайперские группы.

Да и сам заголовок видео, где интервьюируют Залужного, красноречив: "Как главнокомандующий ВСУ говорю: нет запрета стрелять в ответ".

Заявления Залужного о стрельбе в ответ - с 04:30

Среди волонтерской общественности это заявление вызвало большой интерес. И сегодня информацию Залужного начали подтверждать. По данным экс-замминистра обороны Юрия Бирюкова и волонтера Мартина Бреста, приказ, разрешающий передовой стрелять в ответ без согласования с тылом, ушел в войска.

"Документы, запрещающие ведение ответного огня - отменены", - добавил Брест.

Офицер Евгений Исаев, служивший в 79-й ОМБР, заявил, что лично присутствовал на совещании, где Залужный все это сказал.

Стоит заметить, что все волонтеры, которые с удовлетворением говорят о том, что теперь можно стрелять - это сторонники Порошенко. Летом 2020 года, когда появились первые запреты на ответный огонь, именно они устраивали протесты у Офиса президента.

Акции были связаны с решением Банковой объявить перемирие на Донбассе. Которое теперь отменяется уже и на бумаге.

Срыв перемирия де-юре

Накануне местных выборов 2020 года Банковая решилась на беспрецедентный шаг - подписала в Минске не рядовое перемирие, а детальный документ с выписанным подробно механизмом остановки огня.

Это было нужно Зеленскому для поднятия рейтингов "слуг народа". Президент к тому времени уже провалил обещание установить мир на Донбассе и явно не собирался выполнять даже сравнительно легкие договоренности Нормандской четверки, заключенные в конце 2019 года.

Поэтому его образ "миротворца" таял на глазах. И поддержку на юго-востоке Зе стремительно терял. Поэтому реальная остановка огня на Донбассе виделась Офису президента спасательным кругом, который поднимет рейтинг "слуг народа" на поверхность.

Тем более, сделать это можно было быстро - наработки предлагались Россией, "ДНР" и "ЛНР" еще с весны. Но до июля 2020 года Киев их отвергал. А потом внезапно принял.

22 июля было подписано соглашение (вступило в силу оно 28 числа). Оно включало в себя не просто запреты на все виды огня, разведку или диверсии. А вводило и механизмы контроля нарушений - прямой контакт между сторонами конфликта, совместные инспекции позиций.

Но главное - противоборствующие силы обязаны были отдать публичный приказ войскам не открывать огонь даже в ответ. Точнее ВСУ могли это делать, но только лишь по приказу командования из Киева и только после того, как не сработал координационный механизм в рамках СЦКК.

Процитируем эти ключевые пункты соглашения:

"Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, когда он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными".

Именно эту норму, как видим, и отменяет приказ Валерия Залужного, на который ссылаются волонтеры. И если власти официально подтвердят, что главком позволил стрелять без каких-либо согласований - то это будет значить открытый выход из перемирия.

Хотя, в принципе, таким подтверждением вполне можно считать и видеоинтервью главкома ВСУ.

Что это значит для конфликта на Донбассе?

Приказ главнокомандующего юридически продолжил то, что уже давно свершилось фактически.

Перемирие, как уже рассказывала "Страна", в реальности перестало соблюдаться почти сразу после местных выборов. В ноябре 2020 года появились первые жертвы среди гражданских в "ДНР" и "ЛНР". А в марте-апреле на Донбассе началось обострение, которое едва не окончилось полноценной войной Украины и России.

И, хотя дипломатическими методами угрозу большой войны удалось отодвинуть (в частности, США дали России достроить без санкций "Северный поток-2"), но перестрелки продолжались все лето. Причем огонь со стороны Украины велся вряд ли только в ответ.

По крайней мере, такие выводы можно сделать из недавнего доклада ООН по Украине. Где говорится, что 80% жертв среди мирных жителей - и тот же процент стрельбы по гражданским объектам приходится на территорию ОРДЛО.

Иными словами, уже скоро как год перемирие фактически не соблюдается. А теперь Украина выходит из него и юридически.

Разумеется, об этом власти вряд ли заявят прямо - на официальных ресурсах или в Трехсторонней контактной группе. Скорее всего будет продолжаться риторика "мы всё соблюдаем". Однако конструктива в переговоры это, мягко говоря, не добавит. А главное - лишь усилит военную эскалацию на Донбассе.

И это, конечно, на Банковой понимают. То есть видимо сознательно пытаются достичь именно такого результата. Но зачем взят курс на обострение?

Здесь нужно отметить, что на широкую публику никаких кампаний за усиление войны власть не ведет. И старается вообще обходить тему жертв и обстрелов. У Зеленского пытаются таким образом заретушировать сам факт существования войны - чтобы украинцы забыли те обещания, которые давал "президент мира" накануне избрания.

Но при этом очевидно, что заявления Залужного прекрасно слышит националистически-волонтерская тусовка. И, надо думать, они направлены именно на нее - поскольку ранее целый год никто не мешал нарушать перемирие без официальной констатации этого факта.

Националистов на Банковой могут рассматривать как угрозу, если против президента начнутся акции протеста. Например, связанные с "вагнергейтом", по которому скоро обещают новый медийный "залп". И публичные заявления о том, что на Донбассе можно вести обстрелы, могут оттянуть от Зеленского часть негатива.

То есть идет такая игра на упреждение: ужесточается война, снимаются тормоза по обстрелам. А следом за этим - падает возможность "партии войны" атаковать Зеленского (по крайней мере, на это будет сложнее поднять массовый ветеранский актив).

В общем, как одна из версий - "зраду" по вагнеровцам или другую протестную активность в отношении Зеленского пытаются заранее заглушить залпами на Донбассе.

Страховка со стороны "партии войны" также позволит чувствовать себя увереннее в игре с Западом, который требует быстрее передавать под его контроль судебную систему и антикоррупционную прокуратуру. Под предлогом войны можно завести старую песню: пока "Украина истекает кровью на фронте", ей вместо денег и оружия, дают советы, как суды реформировать.

Также не исключено, что усилением противостояния на фронте пытаются все же не допустить ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Который пока еще не прошел сертификацию в Евросоюзе. Закончится процесс сертификации должен примерно до конца года.