Журналист интернет-издания Bellingcat Христо Грозев назвал новые сроки выхода расследования о задержании в Беларуси "вагнеровцев", который его украинский коллега Дмитрий Гордон анонсировал еще на 15 марта. Текстовая версия расследования увидит свет в течение двух недель, а документальный фильм о Вагнергейте появится в ближайшие полгода.

Об этом Грозев рассказал в интервью "НВ".

У Грозева спросили, когда же выйдет нашумевшее расследование. Тот в ответе сослался на то, что от работы над ним постоянно отвлекают новые преступления, а его команда маленькая.

"В моей команде работает примерно три-четыре человека. И каждую неделю появляется новое убийство или новый голландский синдром. Это, с одной стороны, мешает завершению расследование о "вагнеровцах". С другой стороны, мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина в этом расследовании, благодаря естественным политическим процессам в Украине. Мы видим, что оно становится все более и более прозрачным. Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии. Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем - в ближайшие две недели. А потом мы приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, на это понадобится еще как минимум шесть месяцев", - заявил Грозев.

Гостю издания сообщили о разговорах в Украине, что Bellingcat специально затягивают публикацию расследования, потому что знают, к каким последствиям оно может привести: повлиять на политическую ситуацию, возбуждение уголовных дел. У Грозева поинтересовались, возможен ли такой эффект.

"Очень надеюсь, что нет. Наша цель никогда таковой не была. Мы начали заниматься этим расследованием, потому что оно было очень крутым доказательством того, что российские спецслужбы реально намного хуже работают, чем все думают. Это дало надежду российским оппозиционерам, чтобы они не считали их такими всемогущими монстрами", - пояснил журналист.

Напомним, после того как весной премьера фильма-расследования не состоялась, о его скором выходе появились слухи в середине лета. Но Грозев тогда их опроверг.

"Страна" разбиралась, почему тихо заглохла кампания с раскруткой расследования.

Однако в начале сентября в издании опять заговорили на эту тему и объявили, что ждать итогов расследования остается около месяца.