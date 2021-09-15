Внефракционный депутат Андрей Деркач, который 20 августа попал под санкции СНБО, в интервью "Стране" рассказал о том, с какой целью, по его данным, проводилась спецоперация по "вагнеровцам" и кто был ее инициатором.

По словам Деркача, ситуация с "вагнеровцами" - продолжение истории 2018 года, когда бывший президент Украины Петр Порошенко планировал создать конфликт в Керченском проливе, чтобы отложить президентские выборы и поднять своей рейтинг среди избирателей.



"Сегодня обсуждают тему с "вагнеровцами" — это продолжение той же истории. Эта провокация должна была пройти с участием спецслужб Украины и непонятно к чему могла привести", - сказал он.

При этом Деркач считает, что если бы самолет с российскими гражданами захватили и посадили, последствия могли быть непредсказуемыми. И в последний момент президент Зеленский остановил спецоперацию.

Деркач уверен, что комбинация по "вагнеровцам" была разработана в США. По его словам, "вагнеровцы" дают возможность управлять Украиной извне и "стравливать" Украину, Россию и Беларусь.

"Вагнеровцы" — это долгоиграющая пластинка для Зеленского и Ко. Так сказать, мы видим сегодня вершину айсберга. Отчасти — это сценарий части элиты США на стравливание Украины, России и Беларуси с одной стороны. С другой стороны, "Вагнеровцы" — это элемент внешнего управления, страшилок и конвоя для Ермака и Зеленского. "Сейчас мы покажем вам серию фильма-расследования, а через два месяца еще одну серию, а будете плохо себя вести, мы покажем весь фильм". Кстати, фильмы и сюжеты были сняты уже к 1 сентября", - дополнил он.

Деркач добавил, что перед публикацией короткой нарезки телеканала CNN не менее 25 человек, среди которых бывшие руководители и сотрудники военной разведки, которые участвовали в операции "Вагнеровцы" и давали интервью, были вывезены с территории Украины. Часть из них до сих пор находится за рубежом.

Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно прочитать здесь.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

В свою очередь Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Недавно об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там утверждалось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадить самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы, позже вернув их в Россию.

Ранее мы писали о том, что бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба прибыл на заседание ВСК, чтобы предоставить информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Однако, заседание ВСК так и не состоялось из-за отсутствия кворума.