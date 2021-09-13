"Неприкосновенное лицо". Безуглая объяснила, почему ВСК не вызовет Зеленского по делу "вагнеровцев"
Парламентская временная следственная комиссия по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти не будет заслушивать президента Владимира Зеленского по делу ЧВК "Вагнер". Это объясняется тем, что глава государства - лицо неприкосновенное.
Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом заявила на брифинге 13 сентября руководитель ВСК Марьяна Безуглая.
По словам нардепа, дело не только в том, что верховный главнокомандующий является лицом неприкосновенным.
"...По результатам обработки материалов, имеющих отношение непосредственно к делу оперативной переписки, и других документов, которые свидетельствуют о конкретном принятии решений, у нас не возникало надобности", - заверила Безуглая.
Журналисты поинтересовались у нее, почему ВСК не заслушала главу Офиса президента Андрея Ермака. Руководитель комиссии ответила, что он "не является лицом, уполномоченным на принятие решений". С учетом же того, как работают спецслужбы, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, ответственным за принятие решений был бывший глава ГУР Василий Бурба. И к нему возникает "все больше вопросов", поскольку ВСК выявила некоторые искажения информации, которую получали офицеры-исполнители на разных уровнях.
Безуглая заявила, что искажения информация исходила именно от Бурбы.
Ранее нардеп называла имена исполнителей в операции с "вагнеровцами".
Также она призналась, что самолет с чвкашниками хотели сажать в Украине.
Напомним, летом на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" вызывали Петра Порошенко.