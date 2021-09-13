Парламентская временная следственная комиссия по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти не будет заслушивать президента Владимира Зеленского по делу ЧВК "Вагнер". Это объясняется тем, что глава государства - лицо неприкосновенное.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом заявила на брифинге 13 сентября руководитель ВСК Марьяна Безуглая.

По словам нардепа, дело не только в том, что верховный главнокомандующий является лицом неприкосновенным.

"...По результатам обработки материалов, имеющих отношение непосредственно к делу оперативной переписки, и других документов, которые свидетельствуют о конкретном принятии решений, у нас не возникало надобности", - заверила Безуглая.

Журналисты поинтересовались у нее, почему ВСК не заслушала главу Офиса президента Андрея Ермака. Руководитель комиссии ответила, что он "не является лицом, уполномоченным на принятие решений". С учетом же того, как работают спецслужбы, в частности Главное управление разведки Минобороны Украины, ответственным за принятие решений был бывший глава ГУР Василий Бурба. И к нему возникает "все больше вопросов", поскольку ВСК выявила некоторые искажения информации, которую получали офицеры-исполнители на разных уровнях.

Безуглая заявила, что искажения информация исходила именно от Бурбы.

Ранее нардеп называла имена исполнителей в операции с "вагнеровцами".

Также она призналась, что самолет с чвкашниками хотели сажать в Украине.

Напомним, летом на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" вызывали Петра Порошенко.