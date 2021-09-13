После очередного заседания Временной следственной комиссии относительно провалившейся по вине украинских властей спецоперации по задержанию "вагнеровцев", нардеп Марьяна Безуглая дала брифинг по итогам.

"Страна" выделило главное, что стало известно после него.

1. Названы фамилии офицеров, которые работали над операцией: Семенюк и Червинский (оба сейчас уволены).

Речь, видимо, о Романе Червинском, который ранее возглавлял Департамент контрразведки СБУ, а потом перешел в ГУР. Этот офицер, по словам Безуглой, отвечал за бюджет операции.

Также нардеп опровергла заявления Порошенко о том, что именно он отдал приказ начать поимку "вагнеровцев".

"Эти офицеры подтвердили, что Петр Алексеевич не мог санкционировать в 2020 году это специальное мероприятие, потому что он уже не был президентом", - заявила она.

Также офицеры показали, что операция шла успешно, "но поступила команда на ее отмену". Кто ее отменил - "им неизвестно". Но для ответа на этот вопрос на ВСК пригласили Василия Бурбу, который был на тот момент главой ГУР.

Однако пока Бурба "не выходит на связь" и не приходит на заседания ВСК.

2. Безуглая по сути признала, что в курсе операции были западные разведки, но исполнение лежало, по ее словам, лишь на украинцах. При этом Украина вела "обмен информацией" с другими странами.

Это подтверждение информации CNN, которая утверждала, что ЦРУ было в курсе украинской операции (а по некоторым данным и финансировало ее).

3. Безуглая утверждает, что Зеленский и Ермак не имели отношения к остановке операции. "Непосредственно решения принимались на оперативно-тактическом уровне".

В тоже время совершенно не верится, что приказ на отмену столь важной операции могли дать на "оперативно-тактическом" уровне. Это должно было быть решение на уровне политического руководства страны.

Итого, по итогам сегодняшнего дня имеем еще один подтвержденный момент: о приказе на отмену операции. Отметим, что именно в этом и обвиняют Зеленского и Ермака.

Заседания по "вагнеровцам" будут продолжаться. Следующее пройдет в секретном режиме - уже завтра.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Ранее "Страна" писала о том, почему заглохла история с "вагнеровцами" и где обещанное кино от Bellingcat.

Также мы сообщали, что в марте на Банковой уже рассказывали о связи между посадкой рейса Ryanair в Минске и спецоперацией с "вагнеровцами".

На днях об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы. Позже вернув их в Россию.