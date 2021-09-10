Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей госвласти Марьяна Безуглая признала, что для задержания "вагнеровцев" перевозивший их самолет планировали посадить в Украине.

Об этом "слуга народа" сказала на брифинге 10 сентября.

По словам Безуглой, основным сценарием захвата членов ЧВК была их отправка рейсом из Москвы в Стамбул с задержанием на турецкой территории. Однако из-за коронавирусных ограничений наемников решили отправлять из Минска.

"Основной сценарий предусматривал задержание "вагнеровцев" в рамках международной правовой операции по прибытии в Стамбул", - сказала Безуглая.

Арестованных в Стамбуле военных Украина рассчитывала получить "в рамках международного правового взаимодействия". При это никакой кооперации с турками накануне не было, заявляет глава ВСК.

Дополнительный сценарий, по ее словам, предполагал посадку самолета в Украине.

"Но этот сценарий не рассматривался как основной. Это был план G. И, конечно, были отработаны риски, они для нас очевидны: это международная изоляция, конфликт с нашим стратегическом партнером и нарушение международных правил безопасности самолетов", - сказала Безуглая.

Для посадки самолета в Украине даже была налажена координация с "Украэрорухом" и другими службами. Но и этот вариант не воплотился в жизнь.

Как писала "Страна", на днях вышел фильм канала CNN о "вагнеровцах".

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