Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины в понедельник, 13 сентября, продолжит рассматривать результаты расследования по делу организации специального мероприятия по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер", сообщила ее председатель, заместитель главы парламентского комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Перенесли часть вопросов на понедельник: в 12:00 в закрытом режиме заслушиваем двух специалистов, предложенных Романом Костенко (в пятницу член фракции "Голос" Роман Костенко попросил предоставить на ВСК слово разведчикам, которые предположительно принимали участие в спецмероприятии по делу "вагнеровцев" – Ред.), Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора", – написала Безуглая на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Она также сказала, что после этого пройдет брифинг для представителей масс-медиа, а затем ВСК продолжит свою работу в открытом режиме.

На этой части заседания, по словам Безуглой, комиссия ознакомится с презентацией мультимедийных материалов военной разведки и исследования СБУ.

Как сообщалось, 10 сентября ВСК по расследованию противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины обнародовала часть материалов расследования по делу "вагнеровцев".

Ранее "Страна" сообщила, что что говорится в фильме CNN о "вагнеровцах".