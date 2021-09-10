Глава временной следственной комиссии парламента по расследованию возможных противоправных действий представителей госвласти против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что один из 33-х наемников ЧВК "Вагнер" был агентом спецслужб Беларуси.

Об этом Безуглая сказала на брифинге 10 сентября.

Она озвучила предварительные выводы ВСК, которые попадут в отчет комиссии.

"...Не были сделаны выводы о рисках касательно перемещения ("вагнеровцев" - Ред.) на территорию Беларуси. Кроме того, такое перемещение прошло беспрепятственно, то есть мы получили факт, что Российская Федерация 32 человека выпустила беспрепятственно (и я объясню почему), а Беларусь так же беспрепятственно дала им возможность попасть на свою территорию. Потом уже имеем данные, что 33-й был белорусским агентом. То есть уже в группе был человек, работающий на спецслужбу Беларуси и контролирующий ситуацию", - сообщила Безуглая.

По словам депутата, данные ВСК свидетельствуют о том, что среди "вагнеровцев" был и "дополнительный информатор для Беларуси".

"Россия уже на этапе документирования (в 2014-2018 годы - Ред.) подключается, а Беларусь - как минимум на этапе формирования этой группы... Хорошо, что наши спецслужбы сделали выводы, что что-то не так, и соответственно, решили отсрочить рейс в Стамбул... Фактически их задержали под конец", - добавила Безуглая.

Отметим - аргументация, что первый самолет отменили из-за контригры белорусских спецслужб - не выдерживает никакой критики. Логика в ней отсутствует. Почему тогда отложили рейс?

Наоборот, если было подозрение, что операция находится на грани срыва, то нужно было как можно скорее сажать вагнеровцев на самолет и отправлять в Стамбул (если, со слов Безуглой, это и был основной сценарий). И как раз задержка с вылетом и позволила белорусским спецслужбам легко взять "вагнеровцев".

Напомним, на днях вышел фильм канала CNN о "вагнеровцах". "Страна" подробно его разбирала.

Мы также приводили мнения украинцев, в том числе официальных лиц, о выходе сюжета о "вагнеровцах" на CNN.