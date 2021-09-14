Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба прибыл на заседание ВСК, чтобы предоставить информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Он вышел к журналистам и сообщил, что заседание ВСК так и не состоялось из-за отсутствия кворума.

Бурба не стал комментировать детали операции, но считает, что его увольнение не связано с ней.

"Получил предложение принять участие в заседании, которое состоится в понедельник. Была ли спецоперация? Ещё раз повторю, я военнослужащий, поэтому все ответы на вопросы я могу дать только комиссии", - сообщил Бурба.

Также он заявил, что только сегодня прилетел в Украину, так как возил ребенка на лечение.

Напомним, Василий Бурба не выходил на связь после того, как его пригласили на заседание ВСК относительно провалившейся по вине украинских властей спецоперации по задержанию "вагнеровцев". От него ждали ответа на вопрос, кто в последний момент отменил операцию, которая шла успешно.

Напомним, по распространенной версии, подготовленная украинскими и западными спецслужбами операция по заманиванию в Украину участников ЧВК "Вагнер" была провалена по вине украинских властей, которые сначала перенесли дату начала операции, а затем слили информацию о ней в Беларусь, где "вагнеровцев" и задержали.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский эту версию отрицал и заявил, что идея о проведении спецоперации с "вагнеровцами" принадлежит другим странам, а Украину в этот вопрос "максимально пытались втянуть".

Ранее "Страна" писала о том, почему заглохла история с "вагнеровцами" и где обещанное кино от Bellingcat.

Также мы сообщали, что в марте на Банковой уже рассказывали о связи между посадкой рейса Ryanair в Минске и спецоперацией с "вагнеровцами".

На днях об этой истории выпустила фильм американская CNN. Там говорилось, что украинская разведка планировала через Минск доставить россиян в Киев - посадив самолет, которым они полетели бы в Турцию. Но что-то пошло не так, и "вагнеровцев" захватили белорусы. Позже вернув их в Россию.