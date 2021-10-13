14 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников.

Официально - День защитника Украины. Неофициально - Покрова Пресвятой Богородицы и День казачества. У националистов свой праздник - годовщина создания УПА. Вместе с ветеранами АТО они анонсировали митинг и шествие по центру столицы.

Никого особо не смущает, что в стране ширится коронавирус, и массовые мероприятия должны проходить только с участием вакцинированных. Но думается, что их никто не станет проверять.

Также интересный факт - часть требований националистов с прошлого марша власть почти дословно исполнила - например, о закрытии "вражеских" телеканалов или отмене приказов на ответный огонь. И в этом году они из повестки радикалов исчезли.

Тем интереснее, чего они потребуют на этот раз. И выполнит ли власть новые пожелания ультраправых.

"Страна" рассказывает, чего ждать в Киеве от 14 октября.

Марш националистов. Что они требуют и как пойдут

14 октября в Киеве националистические силы (Нацкорпус, Свобода, Правый сектор, Братство, Демократична сокира, ВГО Сокiл) проведут марш. Его маршрут традиционный - от парка Шевченко к Майдану. Время проведения с 12:00 до 18:00. Пока заявляется шествие трех разных колонн, разнесенных по времени, но как будет по факту - посмотрим.

Национальный корпус анонсировал "Марш нации". Руководитель Центрального штаба Нацкопуса Максим Жорин заявил, что мероприятие пройдет под лозунгом "Свободу патриотам, тюрьмы коллаборационистами". О непринятом законопроекте о коллаборантах в Нацкорпусе стали заявлять еще за пару недель до марша.

"Власть выбрала путь борьбы с патриотами и защитниками, вместо того, чтобы бороться с предателями и коллаборантами. Поэтому марш 14 октября - это еще и предупреждение для сегодняшней власти", - завил он анонсируя шествие.

В целом требования Нацкорпуса сводятся к четырем пунктам:

запретить проводить выборы на Донбассе до восстановления территориальной целостности

принять закон о "коллаборантах"

освободить политзаключенных (подозреваемых по делу убийств Павла Шеремета)

прекратить "политическое преследование ветеранской среды". Речь идет о членах Нацкорпуса. В частности членов его харьковской ячейки, подозреваемых в рэкете. Дело Кухарчука и Довбыша, которые были участниками беспорядков под Офисом президента (по версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских).

В Нацкорпусе опубликовали промо-ролик мероприятия.

В "Правом секторе" шествие анонсируют под другим названием - не "Марш нации", а "Марш славы УПА". Программа такая:

12:00 сбор в парке Шевченко;

13:00 вече;

14:00 начало шествия.

На 16-й "Марш славы УПА" пойдет и ВО Свобода. Там анонсировали, что он начнется в полдень с митинга у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники пройдут по центральным улицам столицы.

"Демократична сокира" в описании мероприятия анонсировала одно требование - принятие закона о коллаборантах.

Также к маршу в 12:00 примкнут разные ветеранские организации участников АТО. Они пойдут в первой колонне. Атошники анонсировали два требования: "не позволим проводить политические репрессии против наших собратьев и нивелировать социальную поддержку и инициативы на государственном уровне".

Как поменялись требования националистов

Интересно, что год назад националисты провели марш под лозунгом "Бой коллаборантам!" Среди организаторов были "Правый сектор", Нацкорпус и "Свобода", а вот крупные политические силы вроде "Евросолидарности" и организации, которые входят в орбиту Порошенко (например "Движение сопротивления капитуляции"), шествие проигнорировали.

На момент заявленного старта в парке Шевченко собралось менее тысячи человек. Потом их стало больше, но все равно заметно меньше, чем в предыдущие годы. От начала движения до конца - под стенами Офиса президента - прошло чуть больше часа, включая остановку на Майдане и митинг под ОП.

Тогда были выдвинуты четыре требования:

Принять закон о "коллаборантах" Дать задание СБУ и Нацполиции заняться "коллаборантами", начиная с 2014 года Лишить лицензии телеканалы 112, NewsOne, ZIK, Наш, Интер, Киев Live Отменить ограничения для военных открывать огонь на Донбассе в ответ.

Последние два требования были почти полностью выполнены. Власть закрыла телеканалы 112, NewsOne, ZIK. Нацсовет продолжает подавать иски об аннулировании лицензии телеканала "Наш".

Также украинским военным недавно разрешили открывать ответный огонь на Донбассе.

По второму пункту тоже идут "подвижки": власть пытается посадить Виктора Медведчука, выписав ему уже второе подозрение.

Проект закона о борьбе с "коллаборантами" был подан в Верховную Раду в феврале 2021 года, правда пока он не попал даже на рассмотрение комитетов. Но и это показывает, что националистическая повестка "слугами народа" выполняется практически на отлично.

Более того, даже новые требования уже властью активно выполняются на опережение. Зеленский недавно провел амнистию для ветеранов АТО, а дело Шеремета могут отправить на новое расследование.

В общем, такое впечатление, что власть сверяет свою повестку с ежегодными "маршами нации". Хотя избиралась она на совсем других лозунгах.

Другие мероприятия

14 октября в Киеве запланированы и другие мероприятия.

С 7:00 до 22:00 на Михайловской площади проедут выставку "На линии огня".

С 9:00 до 13:00 в центре Киева запланирован ежегодный велопробег ко Дню защитника Украины. Он пройдет по такому маршруту: Михайловская площадь - ул. Владимирская - Крещатик - ул. Грушевского - Парковая дорога - ул. Лаврская - Музей истории Украины во Второй мировой войне. Организатор пробега ГО "Центр гуманитарных миссий".

С 13:00 до 15:00 Всеукраинская организация "Интеллектуальная Украина" проведет "молитвенный майдан" на Софийской площади.

Что в этот день планирует делать Владимир Зеленский, пока неизвестно.