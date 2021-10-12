Зеленский поддержал идею создания военной миссии ЕС в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Украина-ЕС 12 октября заявил, что он поддерживает инициативу о создании военной миссии Евросоюза у нас в стране.
Трансляцию выступления в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.
"Относительно военной миссии. Это учебно-военная миссия, которая говорит о применении лучших европейских практик, обмене опытом. Мы поддерживаем эту инициативу. Мы благодарны Литве за поддержку и за эту инициативу", - заявил Зеленский.
Отметим, что эта миссия должна получить название "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине". Ранее в Евросоюзе сообщали, что создание миссии станет "выражением солидарности" с Украиной в контексте "продолжающейся военной активности России" возле украинских границ и в аннексированном Крыму.
Создание военной учебной миссии в Украине обсудят на октябрьском саммите с ЕС.
Зеленский о военной миссии ЕС - с 48:00
Напомним, "Страна" писала о том, что в ходе сегодняшнего саммита речь шла также о том, что страны Евросоюза заявили о готовности отправить в Украину вакцины от ковида по программе COVAX.
Кроме того, сегодня Украина подписала с ЕС договор об "открытом небе".