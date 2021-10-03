Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии. Об этом сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на документы Европейской службы внешних связей.

В тексте документа говорится, что создание миссии станет "выражением солидарности" с Украиной в контексте "продолжающейся военной активности России" возле украинских границ и в аннексированном Крыму. Она должна получить название "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине".

В дополнение к потенциальной независимой миссии по военной подготовке, предусматривается еще три способа, с помощью которых ЕС мог бы внести свой вклад в улучшение украинской армии. Среди них - расширение действующей с 2014 года консультативной миссии по реформированию гражданского сектора безопасности.

По данным журналистов, Брюссель уже обсудил данные предложение на уровне Комитета по политике и безопасности. На создании военной миссии настаивают представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Напомним, после создания Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Европейский союз может создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на Америку в оборонной сфере.

"Страна" подробно разбиралась, зачем англосаксы создали новый военный блок и каковы будут последствия для Украины.