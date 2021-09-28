26-летний контрактник ВСУ Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники. Трагедия произошла на территории Сумской области в понедельник, 27 сентября, в воинской части А1476. Об этом сообщает в соцсети Кролевецкий горсовет.

"27.09.2021 во время загрузки военной техники 10 реактивной артиллерийской батареи 4 реактивного артиллерийского дивизиона (В / Ч А1476) погиб старший солдат Квокша Вячеслав Владимирович, оказался между двумя транспортными средствами, и получил травмы не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении горсовета.

Также местные власти сообщают, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства гибели военного контрактника.

Известно, что Вячеслав Квокша родился в 1996 году, проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году его призвали сначала на срочную военную службу, а затем он поступил на службу по контракту.

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