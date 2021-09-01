Майору ВСУ, который застрелил солдата за слив в соцсетях расположения войск, дали пятилетний срок
Красноармейский городской районный суд Донецкой области вынес решение по делу об умышленном убийстве бывшему начальнику отделения связи штаба военной части ВСУ, майору Виталию Виннику. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за убийство подчиненного Олега Томашука, который случайно опубликовал местоположение украинских военнослужащих рядом с Авдеевкой четыре года назад - весной в 2017 году.
Об этом говорится в судебном производстве, обнародованном на сайте суда.
Отметим, что в Едином реестре судебных решений не указываются имена и фамилии жертвы и подсудимого. При этом газета "Судебный репортер" сообщает, что речь идет о вышеупомянутых лицах.
По данным суда, в 2017 году солдаты военной части В0849 отправились на стрельбы в районе Авдеевки на Донбассе. Там Олег Томашук снял видео, которое после опубликовал в своем Instagramе с указанием местоположения. После этого, как говорится в судебных материалах, бойцу звонили писали и заявили, что он "сдал свои позиции".
При этом 20 марта 2017 года в YouTube появилось видео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ".
В тот же день Виталию Виннику позвонил помощник начальника штаба и поругал его за то, что кто-то из бойцов опубликовал в интернете данные о расположении военных.
После этого майор собрал под своим кабинетом бойцов и начал расспрашивать, когда они ездили на стрельбы и кто из них пользовался мобильными телефонами. Среди военных был и Томашук. Майор спросил его, понимает ли он, что сделал и заявил, что такие действия приравниваются к государственной измене.
После этого вечером 20 марта майор взял табельное огнестрельное оружие 9 мм, которое лежало под подушкой на кровати, снял его с предохранителя, дослал патрон в патронник выстрелил в голову Томашуку.
"Смерть наступила 21 марта 2017 в результате сквозного огнестрельного, пулевого ранения головы с повреждением головного мозга", - говорится в сообщении.
В суде Винник признал свою вину, однако не соглашался с квалификацией преступления, так как, по его словам, убийство произошло случайно в состоянии аффекта.
Суд постановил Виннику выплатить моральную компенсацию в размере 150 тысяч гривен и приговорил его к пяти годам тюрьмы.
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