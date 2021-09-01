Красноармейский городской районный суд Донецкой области вынес решение по делу об умышленном убийстве бывшему начальнику отделения связи штаба военной части ВСУ, майору Виталию Виннику. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения за убийство подчиненного Олега Томашука, который случайно опубликовал местоположение украинских военнослужащих рядом с Авдеевкой четыре года назад - весной в 2017 году.

Об этом говорится в судебном производстве, обнародованном на сайте суда.

Отметим, что в Едином реестре судебных решений не указываются имена и фамилии жертвы и подсудимого. При этом газета "Судебный репортер" сообщает, что речь идет о вышеупомянутых лицах.

По данным суда, в 2017 году солдаты военной части В0849 отправились на стрельбы в районе Авдеевки на Донбассе. Там Олег Томашук снял видео, которое после опубликовал в своем Instagramе с указанием местоположения. После этого, как говорится в судебных материалах, бойцу звонили писали и заявили, что он "сдал свои позиции".

При этом 20 марта 2017 года в YouTube появилось видео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ".

В тот же день Виталию Виннику позвонил помощник начальника штаба и поругал его за то, что кто-то из бойцов опубликовал в интернете данные о расположении военных.

После этого майор собрал под своим кабинетом бойцов и начал расспрашивать, когда они ездили на стрельбы и кто из них пользовался мобильными телефонами. Среди военных был и Томашук. Майор спросил его, понимает ли он, что сделал и заявил, что такие действия приравниваются к государственной измене.

После этого вечером 20 марта майор взял табельное огнестрельное оружие 9 мм, которое лежало под подушкой на кровати, снял его с предохранителя, дослал патрон в патронник выстрелил в голову Томашуку.

"Смерть наступила 21 марта 2017 в результате сквозного огнестрельного, пулевого ранения головы с повреждением головного мозга", - говорится в сообщении.

В суде Винник признал свою вину, однако не соглашался с квалификацией преступления, так как, по его словам, убийство произошло случайно в состоянии аффекта.

Суд постановил Виннику выплатить моральную компенсацию в размере 150 тысяч гривен и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что в День независимости на Донбассе погиб один военный, еще один был ранен.

Также сообщали, что На Донбассе снайпер убил бойца ВСУ.