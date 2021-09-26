В воскресенье, 26 сентября, на Донбассе один украинский военный погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Об этом говорится в сводке на странице штаба ООС в Facebook.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток режим прекращения огня нарушался 3 раза. Как заявляют в штабе ООС, противник осуществил обстрелы позиций ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, поехавший в зону ООС на Донбассе в конце августа, констатировал обострение ситуации в регионе.

31 августа штаб ООС сообщил о раненых и погибшем. В Донецке и Луганске обвиняли в обстрелах ВСУ. Местные издания писали про обстрел села Ленинское со стороны Водяного, работу БМ-27 и "Урагана" вблизи района н.п. Чмыровка, обстрелы Новоалександровки, Новозвановки и Катериновки.