Военные эксперты в США заявили, что война в космосе соперничающих стран (Штатов, Китая и России) неизбежна. Поэтому надо продумывать сценарии защиты от атак и адекватной реакции на них.

Об этом пишет SpaceNews.

Корабль в Тихом океане с мощным лазером нацеливается на американский спутник-шпион, ослепляя его сенсоры и закрывая США обзор.

Это один из сценариев, который, как опасаются военные и гражданские эксперты, может привести к эскалации напряженности в мире, поскольку Китай и Россия активизируют разработку и развертывание противоспутникового оружия.

Если спутник подвергся атаке, в зависимости от обстоятельств, "могут быть приняты соответствующие меры", говорит заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу.

"Поле битвы в космосе - это не научная фантастика, и противоспутниковое оружие станет реальностью в будущих вооруженных конфликтах", - сказал Шоу на недавнем 36-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Космическое командование США отвечает за защиту спутников и военные операции в космосе, который начинается примерно в 100 километрах над поверхностью Земли.

Военные космические средства вроде спутников и наземных систем обычно считались вспомогательным оборудованием, которое обеспечивает связь, навигационные данные и раннее предупреждение о пусках ракет. Но по мере того как Пентагон становится все более зависимым от космоса, спутники превращаются в стратегический актив и желанную цель для противников.

"Невозможно переоценить важность космических систем для национальной безопасности", - сказал министр ВВС Фрэнк Кендалл в программной речи на упомянутом симпозиуме.

Шоу озадачился вопросом, как сделать так, чтобы потенциальному противнику было сложнее лишить США космических возможностей.

Эта проблема сейчас горячо обсуждается, а Космическое командование разрабатывает "доктрину космической войны". По словам Шоу, лазер, ослепляющий спутник, - это всего лишь пример атаки, к которой США должны подготовиться. Если это произойдет, Министерству обороны придется решать, как реагировать на эту угрозу. Вероятно, для ответных действий будут привлечены военно-морские или воздушные силы.

"Мы только начинаем понимать, что на самом деле означает космическая война", - сказал Шоу.

Соревнование за господство в космосе между Соединенными Штатами и Китаем с Россией побудило администрацию Трампа и Конгресс в 2019 году восстановить Космическое командование США, которое было ликвидировано с 2002 года, и создать Космические силы США в качестве независимого подразделения службы.

Кендалл, который был приведен к присяге в конце июля в качестве гражданского лидера ВВС и Космических сил, сказал, что США находятся в "долгосрочном стратегическом соревновании" с Китаем. По его словам, его последствия для космоса значительны, поскольку "Китай агрессивно перешел к созданию оружия в космосе".

Кендалл анонсировал, что Космические силы будут инвестировать в новые возможности для сдерживания и победы в случае неудачи сдерживания.

Космическое оружие американских вооруженных сил, которое предположительно могло бы удержать Китай от первого поражения спутника, засекречено. Космические силы в прошлом году заявили, что развернули передовой глушитель наземной связи, созданный технологической компанией L3Harris. Глушитель можно использовать в качестве наступательного оружия для вывода из строя спутниковой связи противника.

Главный исполнительный директор L3Harris Крис Кубасик сказал, что необходимо серьезно относиться к риску атак на спутник.

"Я думаю, что это самая большая угроза, стоящая перед нашей нацией. Война в космосе будет вредна для общества, потому что спутники играют центральную роль в повседневной жизни большинства людей: на мобильные телефоны, навигацию, цепочки поставок, логистику, здравоохранение. Я считаю, что это серьезная проблема. И я думаю, мы должны продолжать говорить об этом", сказал Кубасик на космическом симпозиуме.

Осведомленность и просвещение общественности о зависимости страны от космоса необходимы, чтобы помочь Министерству обороны получить финансирование на сдерживание врагов в космосе, добавил он.

В отличие от конфликтов на Земле, космическую войну не так просто представить.

"Я называю это невидимой войной с оборудованием, которое люди не видят", - сказал Кубасик.

По словам Трэвиса Лангстера, генерального менеджера компании Comspoc, которая контролирует космический трафик и отслеживает орбитальную активность, военные полагаются на коммерческие спутники для связи, что делает эти системы одной из наиболее вероятных целей вражеских глушителей и кибер-сбоев.

"Целью первой атаки, вероятно, будет коммерческий спутник", - предсказал он.

Атакуя коммерческий спутник, который использует Министерство обороны для военных операций, противник пошлет сигнал о том, что не делает разницы между коммерческими и военными космическими объектами.

На симпозиуме констатировали: путь к войне в космосе основан на гонке космических вооружений, и США повезло, что они смогли отложить ее до текущего момента, но война неизбежна.

Войну приближают ускорение развития технологий и отсутствие обязательств в отношении действующих норм в космосе.

Единственная основа международного космического права, которая существует в настоящее время, Договор по космосу 1967 года, устарела и не решает большинства проблем космической безопасности, которые могут спровоцировать войну.

Договор запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве, военную деятельность на небесных телах и содержит юридически обязательные правила, регулирующие исследование и использование космоса в мирных целях. Но для нынешней космической эры необходим новый свод правил.

Участники симпозиума отметили, что у Китая и России есть оружие, которое запускается по суборбитальной траектории для поражения спутника на орбите. У них также есть оружие, которое выводится на орбиту, а затем маневрирует к намеченной цели.

Кроме того, по данным Центра стратегических и международных исследований, Китай и Россия развертывают некинетическое космическое оружие. К ним относятся лазеры, которые можно использовать для временного ослепления или постоянного ослепления датчиков на спутниках, а также устройства для подавления помех, которые создают помехи для связи со спутниками.

Перед лицом этих угроз США стремятся сделать космические сети более устойчивыми за счет использования разнообразных спутников на разных орбитах, что усложняет способность противника начать эффективную атаку.

Агентство космического развития Министерства обороны США работает над развертыванием многочисленной группировки малых спутников на низкой околоземной орбите в качестве альтернативы традиционным большим и дорогостоящим космическим кораблям. Цель такого развертывания - создать на орбите сеть спутников, которая выдержит, если ее проредят.

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