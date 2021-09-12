Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал слова Владимира Зеленского о вероятности полномасштабной войны с северным соседом. На них Володин ответил известной пословицей о том, что худой мир лучше доброй ссоры. И призвал Евросоюз обратить внимание на Киев, из-за которого европейцы могут быть втянуты в противостояние.

Комментарий появился в Телеграм политика утром 12 сентября.

Как считает Володин, после заявления Зеленского стало очевидно, что с таким президентом проблем у жителей Украины "будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ".

"Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем. Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны. Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли - должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", - написал спикер.

Он удивился, что войну, которая приносит только горе и страдания миллионам людей, допускает президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну", - отметил Володин.

Он добавил, что в отличие от Зеленского уверен: между гражданами Украины и России стран не должно быть пропасти.

"Так сложилась жизнь, что живём сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделённым волею таких политиков, как Зеленский. У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык.

Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти", - резюмировал спикер.

Ранее на высказывание Зеленского отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, увидев в нем отголоски КВН.

Между тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович полагает, что вероятность полномасштабной агрессии со стороны РФ сейчас низкая.