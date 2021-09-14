Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США во времена президентства Дональда Трампа генерал Марк Милли два раза тайно звонил китайским коллегам, чтобы предотвратить войну. Это происходило в последние месяцы правления Трампа.

Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на книгу журналистов Боба Вудворда и Роберта Коста под названием "Опасность".

Как пишут авторы, в последние месяцы правления Трампа генерал был уверен, что действия главы Белого дома приведут к развязыванию войны с КНР. Согласно поступившим ему разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Милли был настолько напуган, что решил принять меры для предотвращения вооруженного конфликта.

Милли позвонил члену Центрального военного совета Китая, генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии и заверил его, что США не будут атаковать КНР. Первый звонок он сделал 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов, а следующий - уже во время штурма Капитолия сторонниками Трампа.

Авторы книги утверждают, что американский генерал даже пообещал предупредить своего китайского коллегу в случае нападения США.

"Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом", - процитировали журналисты слова Милли.

Кроме того, в книге говорится, что Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал приказ нанести военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия 6 января.

Нападение на Капитолий так потрясло Милли, что он был уверен: после выборов у Трампа начался серьезный психический "сдвиг по фазе", и президент обезумел, "кричал на чиновников и строил собственную альтернативную реальность о бесконечных заговорах на выборах".

Переживания Милли были связаны с тем, что Трамп может "выйти из-под контроля", пишут авторы.

Генерал решил созвать секретное совещание в Пентагоне 8 января, чтобы рассмотреть военные действия, включая запуск ядерного оружия. Высокопоставленным военным чиновникам, отвечающими за Национальный военный командный центр, Милли приказал, чтобы они не выполняли приказы ни от кого без его ведома.

Милли также созванивался со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Генерал пытался заверить Пелоси, что ядерное оружие в безопасности.

"Ты знаешь, что Трамп сумасшедший. Он уже давно сошел с ума", – сказала Пелоси.

По словам Вудворда и Косты, Милли ответил: "Госпожа спикер, я согласен с вами во всем".

К слову, Милли в январские дни 2021 года звонил и в Россию, о чем сообщается на сайте Минобороны РФ.

С американцем 11 января говорил начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. В пресс-службе министерства рассказали, что разговор прошел по инициативе американской стороны.

"Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира", - сказано на сайте ведомства.

Недавно "Страна" приводила данные из другой книги Кэрол Леонниг и Филипа Ракера. По информации этих авторов, Трамп после поражения на выборах планировал устроить госпереворот, но его остановили "парни с оружием".

Между тем еще до выборов Байден тоже грозил Трампу военным переворотом, если тот не покинет Белый дом в случае поражения на выборах.