Президент США Джо Байден, который ранее во время выступления в Белом доме забыл как называется Пентагон, перекрестился, когда вспомнил о своем предшественнике на главном посту государства Дональде Трампе.

Соответствующее видео опубликовало РИА "Новости" утром во вторник, 14 сентября.

На кадрах запечатлено выступление 78-летнего лидера Соединенных Штатов на митинге в штате Калифорния, на котором он призвал избирателей поддержать губернатора Гэвина Ньюсома. Президент США в процессе вспомнил и свое соперничество с Трампом на выборах прошлого года. После он перекрестился.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Джо Байден назвал имя экс-президента страны Дональда Трампа, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.

Также мы писали, что на первой пресс-конференции лидер Соединенных Штатов пользовался шпаргалкой, в которой содержалась информация с подробным описанием ключевых моментов политики и данные о присутствующих журналистах.

Кроме того, сообщалось, что у Дональда Трампа назвали поведение президента США угрожающим безопасности страны.