Президент Трамп уже определился с вопросом участия в грядущей президентской кампании 2024 года.

В годовщину терактов 11 сентября Трамп встретился с полицейскими и пожарными родного для бывшего президента США Нью-Йорка, где ему задали вопрос о политическом будущем.

"О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я уже знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.

"Вы будете очень счастливы", - повторил он.

