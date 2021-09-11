Президент Трамп уже определился с вопросом участия в грядущей президентской кампании 2024 года.

В годовщину терактов 11 сентября Трамп встретился с полицейскими и пожарными родного для бывшего президента США Нью-Йорка, где ему задали вопрос о политическом будущем.

"О, это сложный вопрос. Хотя на самом деле для меня он простой. Я уже знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы. Давайте это так сформулируем", - ответил Трамп.

"Вы будете очень счастливы", - повторил он.

NOW - Trump meeting with police officers in New York City on 9/11 pic.twitter.com/3paBFOdXBY September 11, 2021

Из ныне живущих бывших американских лидеров только Трамп и 96-летний Джимми Картер не участвовали в официальных траурных мероприятиях в Нью-Йорке, штате Пенсильвания или под Вашингтоном, где 20 лет назад произошли теракты. Демократы Барак Обама и Билл Клинтон сопровождали президента Джо Байдена на нью-йоркской церемонии, республиканец Джордж Буш выступал в Пенсильвании вместе с вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее "Страна" сообщала, что в окружении Трампа уверены, что бывший президент США пойдет на выборы в 2024 году. Соратники считают, что Трамп еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы принять участие в кампании, а потому только ждет удобного момента, чтобы объявить об этом.

В истории Соединенных Штатов только один бывший президент Гровер Кливленд в 1892 году возвращался в Белый дом после поражения, чтобы занять свой старый кабинет.

Трампу, которому исполнится 78 лет во время кампании 2024 года, будет даже старше Рональда Рейгана, когда он оставил свой пост в конце своего второго срока.

Сегодняшнему президенту Байдену уже 78 лет и к моменту, когда он покинет Овальный кабинет по итогам своего первого срока, ему будет уже 81 год, что тоже станет новым рекордом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не может публично рассказывать, будет ли он принимать участие в следующих президентских выборах страны, но серьезно намерен баллотироваться в президенты США.