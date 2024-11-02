На европейском рынке труда - и официальном, и теневом - меняются расклады по украинским работникам.

Украинцы еще до войны массово ездили на заработки в ЕС. И успели "застолбить" за собой отдельные ниши. Так, одно время в Польше работали сплошь украинские таксисты и разнорабочие, а в Испании - строители.

С начала войны ситуация изменилась, что и понятно, учитывая, что мужчины призывного возраста стали невыездными. Но те, кому все же удается просочиться за границу, без особых проблем устраиваются водителями и рабочими на заводы.

"У нас в цеху практически все работники - украинцы. Поляки - только начальство. Если появляются новички из наших, они без труда вливаются в коллектив, можно даже на первых порах языка не знать, ведь все общаются на украинском", - рассказал нам житель Полтавской области Данил, который еще в начале войны выехал в Польшу (на то время ему еще не было 18 лет), и уже два года работает на стекольном заводе в Польше.

Еще более активно завоевывают бизнес-ниши в Европе украинки. Особенно это касается бьюти-индустрии, клининга, швейного дела, кулинарии и т. д.

"В Чехии два года назад недорогие маникюры массово делали вьетнамцы. Сейчас украинки их практически вытеснили, так как ценник тот же, а качество и сервис - лучше", - говорит Мария, работающая маникюрщицей в Праге.

Разбирались, как обустраивается украинцы в Европе.

Строители пропали, таксисты стали дальнобойщиками

По данным Евростата, статус временной защиты в Европе на сегодня имеют чуть больше 4,2 млн украинцев, но их количество продолжает увеличиваться.

Например, за октябрь армия наших беженцев в ЕС выросла еще почти на 52 тысячи человек (в сентябре и августе цифры составили 31,9 тыс. и 41,3 тыс. соответственно).

Больше всего "новых беженцев" осели в Германии (20,6 тыс. за октябрь), Чехии (около 6,5 тыс.), Нидерландах (4 тыс.). В итоге в той же Германии сейчас живут больше 1,2 млн украинцев со статусом временной защиты, а в Польше - 960,6 тыс., Чехии - около 370 тыс.

"С учетом того, что население ЕС превышает 500 млн, понятно, что 4,2 млн наших беженцев, из которых 40% - дети, и 8% - старики, особой погоды на местном рынке труда не делают. Тем более, что и работают, собственно, далеко не все. В Германии, например, официально трудоустроены всего 22%, и еще примерно 20% работают неофициально. Но в некоторых сегментах влияние украинских работников все же чувствуется. И, скорее всего, оно будет увеличиваться, учитывая размах дефицита на европейском рынке труда", - говорит глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Самые "ценные" в Европе - украинские мужчины. Их в структуре беженцев порядка 12% или около 500 тысяч человек. Некоторые оставались в ЕС на момент начала войны и просто сменили статус "заробитчан" на статус временной защиты, часть разными путями выехали уже после 24 февраля 2022 года.

"Ранее наши мужчины составляли значительную долю в структуре строительного персонала в ЕС. Их отток ударил по этому рынку больше всего. Например, Польша до сих пор не может справиться с дефицитом мастеров и ищет возможность заместить украинцев выходцами из других стран, в частности, Южной Америки. Польские рекрутинговые агентства, с которыми мы работаем, планируют привлекать строителей из Бразилии, Аргентины и Мексики", - рассказал "Стране" Воскобойник.

Житель Черниговщины Александр, который уже давно работает плиточником в Испании, говорит, что количество украинских мастеров на испанских стройках по сравнению с довоенными временами уменьшилось в разы. В итоге примерно на 20% выросли расценки, ведь увеличилась конкуренция за персонал среди работодателей.

"То есть лично я в выигрыше, так как мой доход вырос с 1,5-2 тысяч евро до 1,8-2,4 тысяч в зависимости от загрузки", - говорит Александр.

Строителей в Польше и ряде других странах ЕС стало меньше, потому что после начала войны многие украинцы получили возможность уехать в Канаду, США, Великобританию, где можно зарабатывать больше, но до полномасштабного вторжения было очень сложно закрепиться. А теперь с этим проблем особо нет из-за предоставляемого статуса. Также многие перемещаются внутри ЕС - из Польши, например, в Германию, где больше платят.

Также украинских мужчин поубавилось среди таксистов в Польше (до войны водителями такси работали очень много наших граждан, особенно в Варшаве и Кракове).

Мужчины, выехавшие в Европу уже после начала войны, предпочитают другую работу.

Очень много тех, кто устраиваются в Европе водителями на грузовые авто.

"Многие наши дальнобойщики просто бросали фуры украинских работодателей на парковках в Европе, и писали смс, что увольняются, и больше не вернутся. Они без труда устраивались водителями в европейские компании, особенно в Германии и Польше, где наблюдается острый дефицит водителей", - говорит глава Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин.

Житель Полтавской области Олег устроился на грузовое авто в немецком Лейпциге.

"Пришлось закончить курсы немецкого и пройти дополнительные водительские курсы. Но я устроился официально, на зарплату 3,5 тысячи евро в месяц", - рассказал нам мужчина.

В Польше зарплаты водителей ниже - примерно 2.5 тысячи евро. Но устроиться там легче, чем в Германии. В частности, берут с минимальным знанием польского под обещание "доучить", и достаточно украинского опыта работы.

"Таксистами наши мужики в Польше работать уже не хотят. Гораздо выгоднее сесть на фуру, зарплата там больше на 700-1000 евро. Если нет категории, поляки готовы бесплатно доучить", - говорит работающий водителем в Польше Игорь из Киевской области.

Многие украинцы пошли работать на заводы. Житель Полтавской области Данил говорит, что на стекольном заводе в Польше в некоторых цехах работают практически одни украинцы. И такая же ситуация на других местных предприятиях (тут также расположены завод елочных игрушек, аккумуляторное производство и др).

А, например, Италию наводнили украинские мастера по ремонту авто.

Об этом "Стране" рассказал львовянин Иван, который уже давно живет возле Рима.

"У нас реально очень много работников СТО из Украины. В Италии автомобильная тема популярная, есть масса небольших техстанций. Их владельцы с удовольствием берут маляров, электриков, шиномонтажников из Украины. Наши ребята действительно толковые плюс готовы работать за сравнительно небольшие деньги - 1,5-1,8 тыс. евро, тогда как местные просят, минимум, 2-2,5 тысячи и больше", - говорит Иван.

Еще одна ниша, в которой быстро наращивают свое присутствие украинцы - ремонт квартир и домов.

В Австрии, Франции, Германии и других странах украинские бригады активно наращивают клиентскую базу, делая работу быстрее, качественнее и дешевле, чем конкуренты из других стран.

"Как правило, наши люди открывают фирму официально. При этом, если есть клиентура из Украины и других постсоветских стран, то могут и брать наличкой, либо криптой, если клиенту так удобнее. Цены у наших бригад дешевле на 30% минимум, чем у местных, а качество и. главное, скорость, гораздо выше. Поэтому клиентура постепенно перетекает к украинским бригадам", - говорит украинец, который занимается ремонтами во Франции.

"Делают маникюры и уколы красоты вдвое дешевле"

Но самые интересные тенденции наблюдаются в традиционно "женских" сегментах рынка труда: бьюти-индустрии, клининге, швейном, кондитерском деле и т. д.

Украинские беженки с начала войны сумели хорошо закрепиться в некоторых нишах.

Самые большие успехи в деле "покорения Европы" у наших косметологов, маникюрщиц, парикмахеров.

Киевлянка Юлия, которая на момент начала войны работала в одном из известных столичных салонов красоты, а в феврале 2022 года выехала в Польшу, уже через пару недель попросила родственников передать ей инструменты, и начала делать маникюры в Варшаве.

"Сначала делала своим, по 10-15 долларов. Потом устроилась в местный салон, а недавно открыла свой кабинет и взяла на работу двоих наших девочек. По уровню наши мастера опережают местных лет на пять - тут в ходу тенденции, которые у нас уже давно вышли из моды, поэтому работать несложно", - говорит нам Юлия.

"В Чехии два года назад недорогие маникюры массово делали вьетнамцы. Сейчас украинки их практически вытеснили, так как ценник тот же, а качество и сервис - лучше", - отмечает и Мария, работающая маникюрщицей в Праге.

Правда, ей пришлось закончить местные курсы маникюра (они стоят порядка 25 тысяч крон, а это больше тысячи долларов), так как украинские документы о профессиональном образовании в Чехии не признают.

"Но многие из наших на местные курсы не пошли и работают неофициально. Берут на 30% меньше, чем в салонах, но и никаких налогов не платят, а клиентов хватает и среди наших беженок, и среди местных", - говорит Мария.

Впрочем, если поймают на неофициальных подработках, придется заплатить штраф, а они в Чехии достаточно большие и стартуют с 300 тысяч крон (больше 13 тысяч долларов). Но украинские маникюрщицы рассказывают, что риск нарваться на контролеров небольшой, если только не сдадут клиенты (такие случаи уже были).

В Польше и Чехии хорошо устраиваются также наши косметологи, особенно те, кто может предоставлять инъекционные услуги. В обеих странах делать уколы красоты могут только специалисты с высшим медицинским образованием. Но и Польша, и Чехия признают дипломы украинских врачей. Поэтому наши косметологи с медобразованием практически сразу же смогли устроиться на работу. При этом, скажем, в той же Чехии тарифы намного выше, чем в Киеве. Например, мезотерапия или ботокс стоят порядка 7 тысяч крон за одну зону (около 12,4 тысяч гривен), а в Киеве - 4,5 тысяч гривен, чистка лица - от 1,5 тысячи крон (больше 2,5 тысяч гривен), а у нас - от тысячи гривен и т. д.

Киевлянка Ольга, которая и до войны ездила "колоть ботокс" во Францию, с начала войны практикует в Марселе, правда, без оформления.

"Во Франции уколоть ботокс - это, минимум, 350-400 евро за одну зону, у меня это стоит вдвое дешевле и клиентов хватает", - говорит Ольга.

Косметолог Мария, давно живущая в Италии, рассказала нам, что ее украинские коллеги стали настоящим бедствием для местных салонов.

"В Италии, чтобы работать косметологом, нужно пройти специальные курсы. И это только первый этап, позволяющий разве что накладывать маски. Чтобы делать инъекции - нужны отдельные курсы, и на каждом этапе приходится платить примерно по 5 тысяч евро. Понятно, что после таких вложений услуги косметологов в Италии стоят дорого. Но сейчас в стране очень много украинских косметологов, которые готовы делать процедуры минимум вдвое дешевле. И делают их очень качественно, возможно, даже лучше, чем во многих итальянских салонах красоты. Поэтому не только вся постсоветская тусовка, но и итальянцы ходят к косметологам-украинкам. Такая же ситуация с маникюрщицами, парикмахерами, массажистами и другими работниками бьюти-индустрии", - говорит Мария.

"Если раньше украинки у итальянцев ассоциировались с уходом за пожилыми, то теперь - с уколами красоты и маникюром", - шутит она.

От уборки до готовки

Есть и другие ниши. Скажем, в Польше в некоторых населенных пунктах украинки фактически захватили местные рынки уборки.

Жительница Киевской области Татьяна поселилась возле Познани еще в начале войны. Знакомая местная жительница начала подыскивать ей заказы по уборке квартир и вскоре от клиентов не было отбоя.

"Платили примерно по 20 злотых в час (5 евро), что при постоянной загрузке позволяло выходить на доход до тысячи евро в месяц", - говорит Татьяна.

Позже она привлекала к работе также 18-летнюю дочь.

"Уже через год не только в нашем поселке, но и в соседних украинки "плотно сели" на уборки", - говорит Татьяна.

По ее словам, большинство работают неофициально.

"Я рассматривала возможность открыть клининговую фирму, но тогда придется поднять ценник, а многие клиенты к этому не готовы", - отмечает она.

В Италии украинки массово устраиваются швеями - и на местные фабрики, и на надомную работу. Много объявлений о подобных вакансиях на зарплаты в 1,1-1,7 тысячи евро в группах наших беженцев в Фейсбуке, в частности, "Украинцы в Италии/ Работа в Италии". Приглашают работать, например, на швейные фабрики возле Флоренции (Прато), Милана, а также Сицилии. Многие предоставляют жилье.

А в Германии украинки активно осваивают ниши кулинарии и спорта. В профильных группах наших беженцев в соцсетях масса объявлений о приготовлении тортов под заказ (по 15-20 евро) и наборе групп на различные тренировки (йога, пилатес и др.).

"В Лейпциге, например, очень много украинок готовят и доставляют на дом полуфабрикаты, выпечку. Все очень вкусно и недорого. Мигранты из постсоветских стран уже знают "вареники от Кати" и "Киевский торт" от Жанны, немцы, конечно, намного меньше заказывают, но, например, моя соседка-немка по моей рекомендации с недавних пор покупает полуфабрикаты", - говорит нам украинка Татьяна, которая живет в Лейпциге около 10 лет.

По ее словам, нашим беженкам выгодно работать "на себя" плюс получать пособия. Правда, если поймают на нелегальных подработках, придется заплатить большой штраф и вернуть соцпомощь.