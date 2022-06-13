В Европе на украинских беженцах строят высокодоходный бизнес. В ЕС уже выехало более 7 млн наших граждан. Многие возвращаются, но продолжается и отток людей.

Миллионная аудитория привлекает все больше предпринимателей, которые пытаются заработать на сбежавших от войны соотечественниках.

Специализация "бизнеса на беженцах" самая разная — от пассажирских перевозок, вывоза имущества и передачи посылок и денег из Европы в Украину и обратно, до продажи "дефицитной" в ЕС гречки, услуг переводчика, экскурсионных поездок и др.

"Набирают обороты также мошеннические схемы, в первую очередь, на трудоустройстве украинцев за границей. Посредники получают 100-300 евро с человека и просто исчезают вместе с деньгами", — говорит глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Разбирались, как зарабатывают на украинских беженцах в Европе.

10 евро за конверт, 25 — за сумку, 100 - с пассажира

Житель Ивано-Франковской области 62- летний Сергей ранее подрабатывал на сезонных работах в Италии. Но с недавних пор стал бизнесменом - купил по нулевой растаможке пассажирский микроавтобус, и теперь возит посылки и пассажиров из разных городов Италии в Украину и обратно.

"Наших беженцев в Италии много. В Апулии осело немало людей, в пригородах Рима и т.д. Спрос на перевозки зашкаливает. Из Бари (столица региона Апулия - Ред) до Киева почти 3 тысячи километров, если добираться "на перекладных" (к примеру, в Варшаву на лоукосте, а дальше на поезде или автобусе в Украину) - неудобно. Я вожу под запрос, собираю небольшие группы, по 150-200 евро с человека в зависимости от того, с какого города выезд. Можно также вещи передать или документы. Эта услуга тоже пользуется стабильным спросом. За конверт беру 10-15 евро, за сумку — 20-40 в зависимости от габаритов. В неделю чистыми зарабатываю не меньше тысячи- полуторы евро. Думаю купить еще один бус, сына за руль посадить", — рассказал нам Сергей.

Транспортный бизнес - перевозки из Европы и Украину и обратно - пожалуй, получил с начала войны самый большой толчок для развития.

"И раньше были посредники, которые обслуживали заробитчан - возили людей, вещи, а передача наличных денег "бусиками" - это вообще классика. С начала войны спрос на такие услуги резко вырос, так как существенно расширилась аудитория потенциальных клиентов. Помимо заробитчан, теперь это еще и миллионы наших беженцев", — говорит Воскобойник.

В профильных группах наших беженцев в соцсетях — масса объявлений, касающихся транспортных услуг.

К примеру, в Телеграм- чате "Украинцы в Италии вместе" фирма Neolit avtobus Ukraine анонсирует рейсы между рядом городов Италии, Украины и по всей Европе.

Скажем, Из Рима можно уехать в Варшаву, Львов, Киев,, Вену, из Милана - во Львов и Днепр и т.д.

Перевозчик предлагает "вывезти людей и багаж".

Еще один перевозчик предлагает доставку людей и грузов из Украины в Италию и обратно. Можно заказать даже "вывоз квартиры" - мебели, техники и т.д (ориентировочная стоимость - от тысячи евро), а также вещей помельче, скажем, автомобильных шин.

"Не поверите, многие люди на зимней резине еще. Покупать здесь дорого, да и зачем, если дома есть. За 100-150 евро беремся доставить", — говорят нам в компании.

По словам перевозчика Владислава, многие украинцы пока не определились, где они в итоге хотят закрепиться. "Поэтому пока у людей не закончился безвиз, они колесят по всей Европе, смотрят. В Италию, к примеру, многие из Болгарии переезжают, где сейчас не лучшие условия для наших беженцев. Также сюда едут беженцы из Польши, так и не сумевшие найти работу. В Польше прекращаются выплаты "40 плюс" - компенсации собственникам жилья для украинцев, поэтому люди остаются без крыши над головой, а денег на съемные квартиры нет, и с работой сложно. В Италии, как минимум, на сезон, можно найти работу в сельском хозяйстве, скажем, на сбор черешни людей возил, по 7-8 евро в час, томаты: кабачки и пр. Но и в Италии не всем нравится - отсюда некоторые едут в Германию, где лучше соцзащита. Ну и в Украину стали массово возвращаться. Поэтому места в автобусах расписаны на две недели вперед. Сейчас можно забронировать выезд, к примеру, во Львов, только на конец июня", — говорит Владислав.

В группе "Украинцы в Лейпциге" в Фейсбуке также масса предложений по перевозкам. Мы насчитали, минимум, десяток перевозчиков, которые берутся доставить пассажиров, вещи, документы из Германии во Львов, Черновцы, Киев и другие города Украины.

Тарификация следующая: 10-12 евро за папку с документами, 2-3 евро за килограмм багажа, 90-100 евро с пассажира.

В последнее время появляются также "акции" — за 50-75 евро можно выехать в легковой машине с нашими беженцами, возвращающимися домой.

"Есть одно место в легковом авто, 75 евро", — пишет Мария. Тут же ее объявление о поиске желающих "перенят" в аренду квартиру в Лейпциге, за которую платит социальная служба. "Мы еще в начале войны выехали в Германию, давно оформились по 24 параграфу, нашли квартиру по "социалу", обставили ее, но решили возвращаться домой, в Киев. Теперь нужно найти арендатора, который будет жить в квартире не менее полугода, у нас эти сроки в договоре прописаны", — рассказала нам женщина.

По ее словам, на идею взять в авто платного пассажира ее натолкнули многочисленные объявления по перевозкам. "Транспортники сейчас вообще на подъеме, ежедневно курсирует масса рейсов, автобусы забиты. Знакомый специально под перевозки в Германии два микроавтобуса купил, там заработки сейчас просто зашкаливают", — говорит Мария.

Маникюр за 20 евро и гречка по двойной цене

Перевозки - один из самых крупных бизнесов "на беженцах", но далеко не единственный.

В профильных чатах предлагается масса самых разных услуг "между своими".

Много предложений, в частности, от мастеров бьюти-индустрии - маникюрщиц, косметологов, парикмахеров.

Мастер маникюра Инна приехала в Варшаву еще в начале марта. "Языка не знаю, попыталась устроится в местный салон, не получилось. Решила работать на дому, дала объявление в группу наших беженцев в Фейсбуке. Даже не ожидала такого отклика — клиентов столько, что запись, минимум, на неделю вперед. Дома брала за маникюр 300-400 гривен, тут — от 100 злотых (20 евро - Ред). Если так пойдет, может со временем получится свой небольшой салон открыть, зарегистрируюсь как частный предприниматель, а то пока работаю нелегально, боюсь, как бы неприятностей не было", — говорит нам Инна.

Инструктор по вождению Вадим обучает в Варшаве наших беженок. Тариф — 90 злотых в час на авто инструктора и 70 злотых - на машине клиента, что на треть дороже, чем Вадим брал за уроки в пригороде Киева.

По его словам, желающих "прокачать" свои навыки немало - выехавшие из Украины женщины зачастую опасаются ездить в новых для них европейских условиях, не знают местных правил. Клиентская база украинок у инструктора уже солидная, поэтому сейчас решил пойти дальше, и постепенно привлекать еще и польских клиентов.

Заказы и заработок "между своими" находят также наши массажисты, няни, грумеры, и просто те, кто хоть немного знают язык страны пребывания или английский, и могут выступить в роли сопровождающего.

К примеру, в Германии местная сеть оптик Fielmann бесплатно делает очки для украинских беженцев. В салонах проверяют зрение и подбирают линзы, но, понятно, нужно как -то общаться с окулистом - на немецком или английском. За 10-15 евро знающие язык беженцы готовы сопровождать тех, кто иностранным не владеет. Такая же услуга популярна при визите к врачу (в Германии немало русскоязычных докторов, но попасть к ним можно не всегда).

Киевлянка Оксана придумала свой маленький бизнес — принимает у наших беженцев заказы на товары из Украины, и организовывает их доставку.

"В основном заказывают продукты. Номер один в списке — гречка. В Германии она есть, но не везде, да и вкус отличается. Люди просят привезти также нерафинированное подсолнечное масло для салата, семечки, кабачковую икру и др. Также много заказов на доставку одежды и обуви украинских производителей - люди заказывают в интернет-магазинах на украинские отделения "Новой почты", а я привожу сюда", — рассказала нам Оксана.

Ценники разные. Скажем, килограммовый пакет гречки, который в Украине стоит 70 гривен, с доставкой в Германию обойдется в 120 гривен. "В Германии около трех евро стоит коробка из 4 разовых пакетиков пропаренной гречки, но там вкус "не наш", поэтому люди готовы платить. Правда, в украинских магазинах гречка тоже дорожает", — сетует Оксана. Впрочем, понятно, что этот бизнес слишком мелкий и достаточно хлопотный. "На границе приходится долго стоять, плюс нужно договариваться по перевозке товара. В историю, что я везу сто пакетов гречки для личных нужд таможенники не всегда верят", — говорит женщина. Она просчитывает еще одну бизнес-идею. "Посмотрела на пустые полки и безумные ценники в украинских магазинах, и решила попробовать возить продукты и вещи в обратной направлении - из Европы в Украину. Не знаю, как все пойдет, но попробовать стоит", — отмечает Оксана.

Схемы на беженцах

Впрочем, как говорит Воскобойник, на беженцах сейчас развивается не только честный бизнес, но и разного рода схемы.

"Самая распространенная - по трудоустройству. Людям предлагают найти выгодную работу за комиссионные в 100-300 евро с человека. Обещают зарплату под 3 тысячи евро в месяц, говорят, что тебе 300 евро, за пару дней заработаешь. Требуют предоплату на карту, а затем - просто исчезают. Только сегодня говорил с нашей беженкой из Чехии, которая заплатила посреднику за работу в Нидерландах, но в итоге осталась ни с чем. И таких случаев -масса. "Посредники" - наши же граждане, которые придумали себе выгодный бизнес. Некоторые за деньги действительно предоставляют какую-то работу, но, как правило, нелегальную, и вовсе не на те условия, что обещали изначально. Для наших беженцев должен быть маркер - если просят деньги за трудоустройство, — это мошенники. Европейские кадровые агентства денег с соискателей не берут, за все платят работодатели", — говорит Воскобойник.

В последнее время в чатах и группах беженцев в соцсетях появились и другие "разводы на деньги". К примеру, много "просьб о помощи" от якобы выехавших из самых горячих точек украинцев, которые остались без копейки в Европе и нечем даже накормить детей.

"Многие участники группы не мониторят ее постоянно. Видят душещипательный пост от выехавшей из Мариуполя матери с малолетними детьми, которая просит сбросить на карту "сколько не жалко" на еду, и помогают, кто чем может. Но если отследить, выясняется, что такие же объявления "беженка" размещает в группах украинцев по всей Европе, понятно что мошенничество чистой воды. Да и в любой из стран ЕС есть у кого помощи попросить - много волонтеров и благотворительных организаций, дети тут точно не голодают", — говорит нам жительница Черновцов Екатерина, которая сейчас находится в Италии.

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