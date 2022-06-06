На Западной Украине все чаще вспыхивают конфликты на языковой почве между местными жителями и людьми, эвакуировавшимися из юго-восточной части страны.

Узнавали, почему происходят "языковые стычки".

"Волонтер вел себя агрессивно"

В соцсетях обсуждают видео, на котором волонтер из Львова в грубой форме отказался обслуживать русскоязычных женщин-переселенок - не выдал им гуманитарку, а его товарищ показал им неприличный жест.

Ссору снимали на телефон и предупредили, что пришлют видео Владимиру Зеленскому. Женщины во время перепалки заметили, что бомбят именно русскоязычных на юго-востоке, а не Львов. Одна из эвакуированных возмутилась, что ее заставляют говорить на украинском языке.

Инцидент произошел в конце мая в гуманитарном штабе на железнодорожном вокзале во Львове, где выдают средства гигиены, еду, одежду. Волонтер Владимир Михалишин, который и попал на видео, в беседе со "Страной" заявил, что его "сознательно спровоцировали", а переселенки, по его утверждению, вели себя нагло.

"Эти люди просили выдать то, чего у нас не было на тот момент. Но они начали возмущаться и требовать. Так и началась перепалка", - уверяет Михалишин.

Очевидцы инцидента, которых разыскала "Страна", наоборот, считают, что конфликт произошел именно из-за русского языка.

"Когда женщины заговорили на русском, волонтер изменился в лице и начал кричать. Он вел себя агрессивно", - говорит нам очевидица ссоры Лариса Ермак.

Аналогичный инцидент произошел во Владимире на Волыни. Там начался скандал после того, как сотрудники центра регистрации переселенцев потребовали от беженцев говорить на украинском языке, а те отказались.

Конфликт был по поводу включения в список очереди на получение французской помощи.

Во Владимире на Волыни переселенки и местные поссорились из-за языка

В мэрии встали на сторону сотрудников центра.

"Переселенка обратились в центр регистрации за помощью, ей предоставили соответствующую информацию, но по просьбе работников общаться на государственном языке женщина отреагировала очень агрессивно. Возник конфликт, который был улажен с привлечением полиции и должностных лиц городского совета. Также переселенцам предоставлено разъяснение согласно ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – заявили в пресс-службе горсовета.

И таких случаев, по свидетельствам очевидцев, все больше в последнее время.

"В магазинах, учреждениях часто отказываются обслуживать переселенцев, которые обращаются на русском. Много хейта появилось и в бытовом общении между местными и эвакуированными. Были случаи, что доходило до драк, вызывают полицию. Были инциденты, когда атаковали уличных музыкантов за песни на русском. Но в то же время знаю лично многих львовских мажоров, которые на вечеринках крутят русскую попсу", - сказал нам полицейский из Львова.

"Не нравится - возвращайтесь, откуда приехали"

Многие львовяне в соцсетях поддерживают бойкот русскоязычных переселенцев.

"Пусть переселенцы учат родной язык. Учат же итальянский, английский, испанский, португальский, немецкий. Мы не хотим, чтобы вас пришли "освобождать". Не нравится - возвращайтесь, откуда приехали", - пишет львовянка Наталья Жолоб.

Некоторые не выбирают выражений.

"Не понимают ничего тупоголовые, которые говорят на языке оккупанта и думают, что во Львове будут свои права качать. Украинцы скоро им рога обломают, потому что нам русского мира уже с избытком на Востоке, где теперь отдают свою жизнь наши защитники с Западной Украины. Пусть берут задницы в руки и едут туда, где с ними будут разговаривать на языке, который они прекрасно понимают. Почему есть украинский хлеб и жить в Украине их устраивает, а разговаривать на языке страны, в которой проживают, никак. Выучить язык или менять место жительства. Другого не дано. Между собой могут и на языке хинди разговаривать, а там, где нужен государственный язык, то должны разговаривать на государственном", - вторит Мария Грунык.

Часть настроена не так категорично и считает, что не нужно создавать проблем вокруг языка.



"Это была провокация осознанная, а волонтер на нее повелся. Не надо чморить людей языковым вопросом. Дебоширов – сдать полиции. Они нарушали закон, тем, что начали хулиганить. А волонтер уже вывел конфликт на новый уровень, создал эскалацию на языковом основании. Дал врагу против нас аргументы. 1:0 в пользу провокаторов. Не будьте дураками, не делите украинцев по языковым признакам, умейте отличить нормального человека от дебошира-провокатора", - пишет Оксана Калина.

Переселенцы с Восточной Украины, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что, как правило, на бытовом уровне от обычных жителей Западной Украины претензий по поводу русского языка не слышат. Однако если речь заходит о разного рода активистах или представителях власти, то здесь бывают проблемы. Причем участились они буквально в течение последнего месяца.

"С хозяйкой квартиры, например, совершенно спокойно общаемся на русском. Хотя она сама из Львова и говорит на украинском в быту. В разговоре с нами она иногда переходит на русский, иногда - она говорит на украинском, а мы на русском. В ресторанах и в магазинах в большинстве случаев также нормально реагируют на русский язык, хотя иногда и встречаем негатив. Особенно в последний месяц. Народ, видимо, ожесточается на фоне войны. Но главным образом проблемы возникают, когда начинается общение с представителями местной власти, с волонтерами или активистами. Если с ними пересекаешься и говоришь на русском, можешь нарваться на жесткую реакцию и даже оскорбления. Поэтому если мы встречаемся с этой категорией людей, то сразу переходим на украинский. Хотя неприятный осадок остается. Особенно с учетом того, что местные власти такое отношение даже поощряют. Например, в Ивано-Франковске, когда избили уличного музыканта, игравшего песни на русском, мэр города открыто вступился за нападавших", - говорит Мария, которая эвакуировалась из Харькова на Западную Украину.

"В любой стране, когда идут процессы миграции - внутренней или внешней и приезжают люди с другим языком и менталитетом, есть опасность конфликтов. Четко срабатывают идентификаторы "свой" - "чужой". Эти же процессы наблюдаются не только в Украине, но и во всем мире. Власти могут минимизировать эти конфликты, в том числе через специальные программы толерантности, культурного взаимопроникновения и т.д. Но в случае с беженцами с Востока на Западе Украины - ситуация сложная. Русский язык, на котором говорит большинство переселенцев, в Западной Украине воспринимается как язык врага. И программы толерантности здесь никто проводить не будет. Но в любом случае война стала серьезным испытанием относительно того, действительно ли украинцы готовы принять друг друга такими, какими они есть. К сожалению, пока этот экзамен сдают на "троечку", - комментирует "Стране" политолог Константин Бондаренко.