В Тернополе запретили публично петь песни на русском языке. В городе выступает много уличных музыкантов, в том числе приехавших из других регионов, и местные власти решили создать для них список правил.

О соответствующем решении говорится на сайте Тернопольского горсовета.

Помимо локаций, где можно выступать, длительности концертов и уровня допустимой громкости, власти регламентировали и допустимый язык песен.

"Обращаем особое внимание исполнителей на недопустимость публичного использования произведений на русском языке, в том числе провоцирующие разжигание вражды на национальной, религиозной почве или имеющие нецензурный характер", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Ивано-Франковске на улице ударили музыканта, который пел на русском языке.

А во Львове избиения уличных музыкантов за русский язык происходили и до войны.

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