В среду, 1 июня, в Украине идет 98-й день войны с Россией.

Сложная ситуация в Северодонецке Луганской области, где идут бои. Вчера в результате авиаудара в городе взорвалась цистерна с азотной кислотой на химзаводе.

В Донецкой области военные РФ обстреливают Славянск, Бахмут и населенные пункты в окрестностях.

Продолжаются атаки противника на Харьковскую область.

В Киевской области готовят укрепления на случай возможной повторной атаки.

Подробнее об итогах 31 мая читайте в нашем материале.

Ниже кратко все главные события дня. Материал обновляется.

1 июня

10:48 Россияне размещают на острове Змеиный ракетные установки. Это может означать, что они хотят обезопасить свои корабли от ВСУ и планируют применить вооружение по побережью Одесской области.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Сообщается, что на Змеином устанавливают ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня и радиоэлектронную станцию.

При этом признаков подготовки десантной операции со стороны РФ нет, "но не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов".

10:39 Кабмин обязал "Нефтегаз" поставлять газ теплокоммунэнерго по 7,42 гривны за куб. Речь идет о горячем водоснабжении.

Это закреплено постановлением №637.

Отмечается, что к цене добавляется тариф на услуги по транспортировке газа и коэффициент, применяемый при заказе мощности на сутки вперед.

Ранее "Нафтогаз" втрое поднял цены для предприятий теплокоммунэнерго - до 24-29 гривен за кубометр.

Позже в компании заверили, что тарифы на газ и тепло для населения не будут повышаться, так разница в тарифах будет компенсировать "международной финпомощью".

10:21 В России объявили учения стратегических ядерных сил.

В учениях на территории Ивановской области участвуют около тысячи военных, более 100 единиц техники, в том числе стратегические комплексы "Ярс".

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщают в Минобороны РФ.

Комплексы "Ярс" способные поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

10:19 Группа "Рамштайн" во время концерта в Цюрихе развернула флаг Украины.

10:18 В Киеве 43-летний местный житель подделывал документы для мужчин призывного возраста, желавших покинуть Украину.

За медсправку о непригодности к воинской службе брал 1500 долларов.

Поймали его на горячем, во время продажи поддельных документов. Дома у него нашли готовые справки и переписки с потенциальными клиентами.

Решается вопрос о мере пресечения.

09:59 Конфликт Москвы с Западом открывает новые возможности для расширения российско-китайской кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Лавров. Он также сообщил о росте торговли в рублях и юанях.

"В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в рассчетах между нашими государствами. На их долю приходится четверть нашего товарооборота", - сказал Лавров.

09:47 Если Путину удастся закрепиться на Донбассе, мира в Европе не будет, а Кремль воспользуется ситуаций для перегруппировки своих сил, завяила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

По ее словам, после неудачной попытки нанесения быстрого поражения Украине, Путин перенаправил усилия на захват Донбасса. Закрепление России на этих территориях грозит опасными последствиями для всей Европы, считает Бербок.

По ее мнению, чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо продолжать поддержку Украины.

09:38 По Славянску нанесен ракетный удар.

Разрушены три частных дома в одном из микрорайонов города, еще около десяти повреждены.

К счастью, обошлось без жертв.

09:31 Потери России в Украине по версии Генштаба ВСУ.

Заявляется, что армия РФ потеряла за минувшие сутки ровно 200 солдат и ровно 10 артиллерийских орудий.

09:28 Новость, которая могла бы обрадовать украинцев еще несколько месяцев назад: Турция и Кипр отменили ПЦР-тесты и ковид-сертификаты для туристов.

К слову, и в Крыму готовятся проводить курортный сезон: в Севастополе сегодня отменили масочный режим в общественных местах.

Из-за санкций полуостров ждет в этом году большого наплыва российских туристов.

09:24 Свежий отчет британской разведки:

- Российские наземные операции остаются сосредоточенными в небольшом секторе Луганской области. С 30 по 31 мая активизировались бои на улицах Северодонецка, российские войска приближались к центру города. Скорее всего, более половины города в настоящее время оккупировано российскими войсками, в том числе чеченскими боевиками;

- За пределами Донбасса Россия продолжает наносить дальние ракетные удары по инфраструктуре на территории Украины;

- Под них попал стратегически важный мост, который связывает Украину с Румынией и с украинскими портами на Дунае, которые стали критически важными для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

Речь о мосте через Днестровский лиман в Одесской области, по которому россияне снова на днях нанесли удар. В Украине утверждают, что этот мост давно не функционирует. Как видим, у Лондона другие данные.

09:00 Турция направила в ООН новое официальное название своей страны - Türkiye.

Анкара требует, чтобы именно это написание было во всех международных документах. И на иностранных языках (видимо, по крайней мере тех, которые используют латиницу).

Послание генсеку ООН опубликовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

08:50 Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax сделал интересное заявление по территориальному вопросу.

С одной стороны, он сказал, что уступать территории Украина не готова.

В то же время признал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

То есть статус отдельных областей, занятых Россией, Зеленский готов обсуждать.

И, видимо, это территории "ЛДНР". Поскольку Зеленский заявил, что Донецкую и Луганскую область, которые Путин объявил "независимыми", освобождать силой не планируется. И призвал решить "эти трудности и вызовы по дипломатическим каналам".

В то же время украинский президент заявил, что ультиматумов от России не примет.

"Если речь идет об ультиматумах и "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" — это не то, о чем мы можем договориться", — сказал Зеленский.

08:43 Зеленский заявил, что Украине не планирует атаковать территорию России.

Президент сказал это в интервью американскому телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос о поставках систем РСЗО в Украину.

"В Белом доме говорят, что мы можем их использовать для нападения на Россию. Послушайте, мы не планируем атаковать Россию. Нам не интересна РФ, мы не воюем на ее территории", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны ракетные системы, которые бьют дальше, чем на сто километров.

Отметим, что Байден отказал Киеву в таких системах, заявив, что их дальность не превысит 50 миль (80 км).

08:20 Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теряет в боях на востоке страны от 60 до 100 солдат в день. По его словам, сейчас там складывается самая тяжелая ситуация.

"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60 - 100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою", - сказал Зеленский в интервью Newsmax.

08:14 Детальный разбор украинского контранступления на севере Херсонской области от "Института изучения войны" (США).

За последние несколько дней украинские силы предприняли несколько локальных контратак к западу от реки Ингулец. Управление стратегических коммуникаций Украины опубликовало изображения уничтоженной российской артиллерийской техники в Давидов Брод, важном в оперативном отношении населенном пункте, расположенном по обе стороны контролируемой Россией трассы Т2207.

Трасса Т2207 огибает северо-восточную границу Херсонской области и соединяется с параллельной трассой Т0403, ведущей в Кривой Рог и Запорожье.

Украинское контрнаступление на Давыдов Брод может помешать России поддержать подразделения к северу от населенного пункта, где также действуют ВСУ.

Генштаб Украины не подтвердил, что украинские войска освободили Давидов Брод, но многочисленные видео и сообщения в социальных сетях предполагают, что российские войска могли уйти из населенного пункта 31 мая.

08:13 Сводка американского "Института изучения войны" за минувшие сутки.

1. Российские силы все больше сосредотачиваются на наступлении на Славянск с юго-востока от Изюма и западнее Лимана.

2. Противник продвигается вперед в Северодонецке и вокруг него.

3. Российские войска, вероятно, надеются наступать на Лисичанск из Тошковки, чтобы избежать боя через реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

4. Российская группировка в Херсонской области, вероятно, ощущает на себе давление ограниченного украинского контрнаступления на северо-западе Херсонской области, тем более, что большая часть оперативных действий России в настоящее время сосредоточена на захвате Северодонецка.

08:12 В "Единой России" заявляют, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины войдут в состав РФ.

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион (Херсонская область - Ред.) будет в составе Российской Федерации, нет никаких", - заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

Говоря об "ЛДНР", Турчак заявил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова совсем", что они также могут войти в состав РФ.

По мнению Турчака, "референдум" о "присоединении" к РФ в Запорожской области должен быть организован, "как только к этому будет готова ситуация, прекратятся обстрелы и появится зона безопасности".

08:11 Немецкие энергетические концерны Uniper и RWE в конце мая начали платить России по новой схеме, предложенной Кремлем, сообщает DW.

Они открыли счета в российском банке и перечисляют оплату в евро.

По схеме Путина, открыть нужно два счета - в евро и рублях. После поступления средств на валютный счет, "Газпромбанк" продает евро на Московской бирже и зачисляет средства на рублевый счет.

08:10 Сводка Генштаба ВСУ на утро 1 июня. Главное:

1. В Брянской области российская армия оборудует позиции в трех километрах от границы с Украиной.

2. Серьезные бои идут в районе Долгенького, откуда противник отвел часть подразделений в Изюм для восстановления.

3. Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои.

4. Противник ведет штурмовые действия в северных, южных и восточных районах Северодонецка, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

5. Продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут, россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.

08:05 Основные тезисы статьи Байдена, в которой тот объясняет необходимость предоставить Украине системы РСЗО. Статья показательная. Она называется "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине".

Судя по всему, США не ставят себе цели военной капитуляции России. Байден заявляет, что война должна закончиться за столом переговоров.

"Мы направили Украине значительное количество вооружения и боеприпасов, чтобы она могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров", - заявил президент США.

При этом он заявил, что не будет "давить на правительство Украины - публично или в частном порядке - с целью добиться каких-либо территориальных уступок".

"Переговоры Украины с Россией не зашли в тупик из-за того, что Украина отвернулась от дипломатии. Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины", - говорит американский президент.

Далее он описал планы по предстоящим военным поставкам. Это "противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 (советские - Ред.) и боеприпасы".

То есть в основном то же, что поставляется и сегодня. Без танков "Абрамс" или натовской боевой авиации.

Байден пишет, что воевать с Россией США не будут и удерживают от этого Украину.

"Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем принимать непосредственное участие в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем (enable) Украине наносить удары за ее пределами", - пишет президент.

Коснулся он и темы ядерного конфликта.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине, хотя периодическая риторика России с целью бряцать ядерной саблей сама по себе опасна и крайне безответственна", - написал президент США.

Еще один тезис - о том, что Вашингтон не изменит своего курса по Украине в ближайшие месяцы: "Если он (Путин - Ред.) ожидает, что в ближайшие месяцы мы поколеблемся или сломаемся, он ошибается".

Но вообще показателен сам факт появления целой статьи с объяснениями, почему США решили дать Украине новые ракетные системы. И заверениями, что против российской территории они не направлены (и что Украине "не позволят" наносить удары по РФ).

Это говорит о том, с каким трудом далось Вашингтону это решение. И что эскалации конфликта с Россией там крайне опасаются.

08:00 США готовят новый пакет военной помощи Украине на 700 миллионов долларов. Туда войдут и ракетные системы, заявил Джо Байден в колонке для New York Times.

Он заявил, что Киев получит ракетные системы с дальностью до 50 миль (80 километров). Это оружие позволит украинцам "сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров".

Издание также приводит слова высокопоставленного чиновника о том, что Украина пообещала не использовать эти РСЗО против целей на территории России. Только после этого Вашингтгон согласился передать оружие.