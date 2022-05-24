В Херсоне снова пропала мобильная связь. Фото: Pixabay

В Херсоне 24 мая был слышен сильный взрыв. После этого в городе исчезла мобильная связь операторов "Киевстар" и Vodafone.

Об этом сообщает "Суспільне Херсон". 

В Херсоне пропала мобильная связь

Скриншот: Telegram/Суспільне Херсон

Отметим, что это как минимум третий подобный случай на оккупированном юге Украины. Первый раз серьезные проблемы были в конце апреля, тогда уже исчезали сотовая связь и интернет всех украинских операторов. В начале мая их восстановили.

Второй случай был около двух недель назад, тогда сеть тоже удалось наладить.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.